500 млн от США для Украины: а было ли летальное оружие?

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Оборонный бюджет США и помощь Украине

Сенат США в понедельник утвердил проект оборонного бюджета страны на 2018 финансовый год в 692 миллиарда долларов. За документ проголосовало подавляющее большинство из 100 сенаторов. Финансовый 2018 год в США начинается 1 октября 2017 года.

Ранее Белый дом запросил в 2018 году на военные нужды 603 миллиарда долларов плюс 65 миллиардов долларов на проведение военных операций за рубежом. Сенаторы в итоге одобрили финансирование в размере почти 700 миллиардов. Бюджет на 2017 год составлял 619 миллиардов долларов.

После принятия документа президент Украины Петр Порошенко заявил, что одобренный сенатом США проект оборонного бюджета на 2018 финансовый год предполагает выделение $500 млн "для поддержки Украины в сфере безопасности и оборонной сферах".

Вместе с тем в СМИ появилась и другая информация. Так, ряд изданий сообщили, что по части военной помощи Украине предусмотрено только 150 миллионов долларов. При этом в наличии будут доступны лишь 75 миллионов из этой суммы, а на остальные средства нужно будет отдельное разрешение Сената.

Вместе с тем The New York Times называет цифру помощи Украине в 500 млн долларов: "Законопроект также представляет экспансивистское видение Маккейна роли США в международной политике. Он выделяет 500 миллионов долларов на поддержу в области безопасности, в том числе на предоставление оружия, Украины".

На что пойдут деньги

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что принятый Сенатом США проект закона "санкционирует предоставление Украине летальных вооружений оборонного характера". Однако, о каком именно вооружении идет речь, глава государства не уточнил.

Он также сообщил, что в документ включены положения, позволяющие использование средств оборонного бюджета США на нужды реабилитации в медицинских учреждениях США раненых украинских военнослужащих, а также на усиление способности воздушных и Военно-морских сил Украины.

Сайт президента Украины Визит Петра Порошенко в США

"Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны", - уточнил президент.

Также в законопроекте содержится обещание помогать Украине в укреплении киберзащиты, но без конкретных обязательств с американской стороны. Кроме того, в документе содержатся обвинения в адрес РФ во вторжении в Грузию, аннексии Крыма и агрессии в Украине, которые Москва отрицает.

По словам Порошенко, вопрос об обеспечении Украины новым оборонительным вооружением вызвал горячие дискуссии в США на основе нескольких мифов.

"Первый — что американское оружие заставит Россию отправить свое оружие на Донбасс. Но Россия никогда не прекращала этого делать. Второй — американское оружие не решит ситуацию в целом. Но это точно поможет решить ситуацию вместе с санкциями и дипломатическим давлением. И третий — что поставки американского оружия усилят напряжение. Но это повысит стоимость российской агрессии. Перед лицом такого сильного сдерживания Москва могла бы дважды подумать, прежде чем позволить новое наступление", — заявил Порошенко во время выступления в Военной академии США "Вест-Пойнт" в ходе рабочего визита в США.

Мнение экспертов

По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, принятие США решения по военной помощи Украине в 500 млн долларов является результатом «большой сделки» и не предполагает предоставление Украине летального оружия.

"Трамп на официальном уровне закрыл на 2018 год вопрос предоставления Украине летального оружия. Сенат США проголосовал за оборонный бюджет на 2018 год ($692 млрд), в котором предусмотрено $500 млн на военную поддержку Украины. И прописано, на какие именно цели могут пойти деньги: противоракетные радиолокационные станции, военно-морские противоминные средства, корабли прибрежной охраны. Таким образом, среди возможных военных средств нет летального оружия", — написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

Как отметил Корнейчук, такое решение открывает демократам путь для шантажа американского президента.

"И теперь демократы не смогут шантажировать президента, саботируя переговоры по "Большой сделке" Трампа-Путина. Поскольку именно американское летальное оружие в Украине могло стать одной из главных причин срыва обновленного Минского процесса. Позиция Трампа по отношению к критике демократов будет простая: что в бюджете прописано — то и предоставим Киеву", — подчеркнул эксперт.

Сайт президента Украины Визит Петра Порошенко в США

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Корнейчук также считает, что у Трампа не возникнет проблем с прохождением проекта бюджета через Палату представителей.

"Кстати, я бы отметил, что Трамп мастерски в очередной раз переиграл демократов. Как и ранее с законом о санкциях, который он переписал так, что никаких реально санкций против Москвы невозможно ввести, пока идет "Большая сделка", — резюмировал аналитик.