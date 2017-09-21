США решают. Эксперт о встрече Трампа и Порошенко

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Президент Украины Петр Порошенко 20 сентября выступил на саммите Совета безопасности ООН, на заседании Генеральной ассамблеи, а также дал краткий брифинг. В рамках своего выступления он сделал ряд заявлений.

В частности, президент заявил, что международное сообщество должно тщательно отслеживать ситуацию в Крыму. Также Порошенко попросил ООН как можно быстрее развернуть миротворческую миссию на Донбассе. По мнению главы государства, с ее помощью на востоке страны возможно установить мир.

При этом Порошенко подчеркнул, что Украина была партнером ООН в проведении миротворческих операций в течение многих лет, а сейчас сама нуждается в миротворцах ООН на Донбассе.

Подробнее заявления президента в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт-международник, кандидат политических наук Владимир Кушниренко.

Выступление президента Порошенко ограничилось тезисами, которые уже звучали ранее: миротворцы нужны на границе между Украиной и Россией, и в составе миротворческого контингента не должно быть представителей РФ. Больше никакой конкретики. Почему?

– Мне кажется, во-первых, странным, что есть какое-то ожидание по поводу того, что будет сказано что-то новое.

Для того чтобы было сказано на таком уровне что-то новое, должно быть сначала некое обсуждение как экспертное, так и в принципе в обществе поданы какие-то сигналы по поводу какого-то развернутого плана. Но мы этого не видели.

Пока разворачиваются разные события, в которых может потонуть и проблема Украины, нужно поддерживать определенный фокус на том, что происходит, предлагать какие-то очень абстрактные сроки действия, которые подчеркивают обеспокоенность. Там очень много нарратива, не конструктива, а эмоционального по поводу того, что происходит на Востоке и в Крыму. И главная задача – максимально обратить внимание своей активностью на проблему Украины, чтобы она не потонула в проблемах КНДР, Сирии, в вопросах в других частях мира.

Смотрите также: Порошенко выступает на Генассамблее ООН

Насколько удалось выполнение этой задачи?

— Во-первых, это тоже показательно, что на самом деле такая форма подхода к освещению проблемы является достаточно распространенной, когда нет еще четких решений, и представители государств используют очень эмоционально-художественную лексику для подчеркивания важности и опасности данной проблемы не только для себя, для всего мира и начинают постепенно на этой волне выстраивать какие-то новые, может быть, договоренности, взаимодействия с государствами, которые представлены в Генассамблее и тому подобное.

Ведь по большому счету, что-то такое из ряда вон выходящего в выступлении Петра Порошенко не наблюдается. Кроме того, выступление было только вчера, соответственно, каких-то результатов даже в процессе переговоров или какие-то встречи мы можем наблюдать, наверное, все-таки немножко позже.

Должно время какое-то пройти, и вопрос Украины – это не ключевой вопрос, который будет обсуждаться и критиковаться, поддерживаться. Вопрос – это реформирование ООН и главный флагман, авангардист данной сессии – это Дональд Трамп, который на самом деле сейчас проводит свою линию, в которую где-то вплетается и вопрос Украины. Потому неэффективность ООН приводит к проблемам.

Важной проблемой принципов междугородного права современного является суверенитет государства и неприкосновенность границ, один из основополагающих принципов, который сформировал ту картину мира, которая сейчас есть после Второй мировой войны.

Конечно, вопрос Украины будет возникать, но он, скорее всего, будет возникать, как всегда, инструментально. Вот наш президент его усиливает с помощью определенных выступлений. Я тоже обратил внимание, что не все делегации были, реакция была достаточно тривиальная на все это.

А как насчет создания международной группы друзей украинского Крыма, о которой заявил Петр Порошенко?

– Исходя из общей логики, конкретного плана нет, какие-то наметки есть. Но действия президента по большому счету в данной ситуации являются правильными.

Надо создать какую-то волну информационную и двигаться в направлении коммуникаций с государствами для того, чтобы все-таки на момент появления такого плана, была определенная поддержка инициативности Украины, некая форма усиления позиций международных для того, чтобы на переговорах или на каких-то формах решения по поводу Крыма, может, это будет рассматриваться еще более активно в судах.

То есть мы не знаем, как это все включается в какой-то конкретный план. Но создание все-таки своего такого сообщества «друзей Украины», которое является субъектом международного права, которое позволит в дальнейшем усилить позицию и Украины, и все-таки продвинуть какую-то свою модель.

Это необходимо, то есть по большому счету при всех минусах, какие есть сейчас по отношению к Крыму, в данном случае Порошенко, его администрация, которая этим курирует, делают правильные действия.

Нужно хотя бы вести переговоры, информировать про нашу позицию, показывать, как мы к этом относимся. То есть ни в коем случае не терять на таком уровне определенной включенности в процесс.

Ожидается встреча президента Украины с президентом США Дональдом Трампом. Конкретика по миротворцам прояснится?

— Давайте немножко открутим время назад и вспомним, что 18 сентября появился такой документ, декларация определенная США, Дональда Трампа по поводу реформирования. И было сказано официально, что Америка открыта для тех стран, которые поддерживают и идут переговоры.

Были переговоры с рядом стран уже в Вашингтоне по поводу этой декларации, по поводу позиции. Украина поддержала. Никто опять-таки Трампу в голову не залезет, но исходя из определенной логики, встречи как раз в рамках той страны, которая поддерживает такую позицию США, консультации, определенная координация, соотнесенность позиций для того, чтобы инициатива США нашла наибольшую поддержку и стала основной для каких-то действий, если они будут в будущем.

Но с точки зрения президента Украины, тут есть другой акцент: что будет в переговорах, какая сторона сильнее. Конечно, мы понимаем, что США будут определять повестку переговоров, в которых, скорее всего, всплывет вопрос по востоку Украины и Крыму. Однако, в каком контексте это всплывет, это уже мы услышим позже, после переговоров, когда будут какие-то интервью, будут какие-то выступления официальных лиц.

По крайней мере, я надеюсь и вы, наверное, надеетесь, как представители медийного сообщества, что услышим. Но мы должны четко понимать субординацию, такую ситуативную субординацию в данной конкретной ситуации, и вот эти события, которые уже вечером произошли, то, что вы обратили внимание, что не было четкости, не было какого-то принятия, потому что еще какое-то броуновское движение.

Не все делегации присутствовали, идут какие-то, наверное, межгосударственные переговоры, встречи официальных лиц. То есть очень много чего идет. И в данном случае посмотрим, как это все будет.

Дипломатия – вещь достаточно непредсказуемая. Хотя внутри есть определенная процедура, которая дает возможность более-менее откалибровать эти процессы.

К слову, политолог-международник Антон Кучухидзе в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что на сегодняшний день даже у глобальных игроков нет понимания того, каким должен быть миротворческий контингент на Донбассе.