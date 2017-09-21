Порошенко в США. Павлив: отвратительно, недостойно, разочаровывающе

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В среду президент Украины Петр Порошенко выступил на общих прениях Генассамблеи ООН. Во время выступления президент продемонстрировал паспорта военных РФ, “воевавших в Донбассе” и захваченных в плен. Также он поднял вопрос миротворческой миссии для Донбасса. По мнению президента, миротворцы помогут восстановить суверенитет Украины на этой территории.

По мнению политолога, директора Фонда гуманитарных стратегий Михаила Павлива, президент мог гораздо эффективнее использовать возможность "засветиться" на Генеральной ассамблее ООН.

"Нам рассказывают о том, что Порошенко провел встречи с рядом сильных мира сего, но мы ведь прекрасно понимаем, что это все были чисто церемониальные контакты, "на пять минут". Никакого серьезного обмена информацией, идеями и решениями на таких встречах не происходит. В лучшем случае задаются какие-то ориентиры на возможные будущие встречи. Если общение Порошенко с Дональдом Трампом не будет продуктивным, то его визит на Генеральную ассамблею можно считать провальным", – отмечает Павлив.

По его мнению, глава государства ошибочно продолжил гнуть свою линию.

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"Порошенко не использовал эту глобальную площадку для того, чтобы предстать перед миром в новом обличии. Лидером всей страны, а не только ее отдельной части, человеком способным объединить людей разных политических взглядов на происходящее в стране. Политиком, который может переступить через свое эго и начать серьёзные шаги по выходу из кризиса, в который он завел страну. Этого всего в Соединенных Штатах не увидели.

Вместо этого Порошенко продолжил пребывать в образе мелкого торгаша собственным суверенитетом. Президент брякнул какие-то дежурные слова по поводу миротворческой миссии на Донбассе. Выглядело это как в старой притче о мужике, который рассказывал всем как поймал медведя, а когда его позвали, ответил, что медведь его не пущает", – говорит эксперт.

По словам политолога, чрезмерные политические амбиции в очередной раз подвели Порошенко.

"Корысть, жадность и желание второго срока не пускают Петра Алексеевича в направлении здравого смысла и шагов по урегулированию политического и гражданского кризиса в Украине. Его выступление в США было совершенно отвратительным и недостойным и стало полным разочарованием. Хотя, вряд ли можно было ждать чего-то другого", — резюмировал Павлив.