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    Порошенко в США. Павлив: отвратительно, недостойно, разочаровывающе

    Тема:

    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом (152)

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    По мнению политического эксперта Михаила Павлова, находясь на Генеральной ассамблее ООН, президент продолжил пребывать в образе "мелкого торгаша собственным суверенитетом".
    Михаил Павлив, политический эксперт
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина 

    В среду президент Украины Петр Порошенко выступил на общих прениях Генассамблеи ООН. Во время выступления президент продемонстрировал паспорта военных РФ, “воевавших в Донбассе” и захваченных в плен. Также он поднял вопрос миротворческой миссии для Донбасса. По мнению президента, миротворцы помогут восстановить суверенитет Украины на этой территории.

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    По мнению политолога, директора Фонда гуманитарных стратегий Михаила Павлива, президент мог гораздо эффективнее использовать возможность "засветиться" на Генеральной ассамблее ООН.

    "Нам рассказывают о том, что Порошенко провел встречи с рядом сильных мира сего, но мы ведь прекрасно понимаем, что это все были чисто церемониальные контакты, "на пять минут". Никакого серьезного обмена информацией, идеями и решениями на таких встречах не происходит. В лучшем случае задаются какие-то ориентиры на возможные будущие встречи. Если общение Порошенко с Дональдом Трампом не будет продуктивным, то его визит на Генеральную ассамблею можно считать провальным", – отмечает Павлив.

    По его мнению, глава государства ошибочно продолжил гнуть свою линию.

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    "Порошенко не использовал эту глобальную площадку для того, чтобы предстать перед миром в новом обличии. Лидером всей страны, а не только ее отдельной части, человеком способным объединить людей разных политических взглядов на происходящее в стране. Политиком, который может переступить через свое эго и начать серьёзные шаги по выходу из кризиса, в который он завел страну. Этого всего в Соединенных Штатах не увидели.

    Выступление Порошенко на Генассамблее ООН
    @stsegolko
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    Вместо этого Порошенко продолжил пребывать в образе мелкого торгаша собственным суверенитетом. Президент брякнул какие-то дежурные слова по поводу миротворческой миссии на Донбассе. Выглядело это как в старой притче о мужике, который рассказывал всем как поймал медведя, а когда его позвали, ответил, что медведь его не пущает", – говорит эксперт.

    По словам политолога, чрезмерные политические амбиции в очередной раз подвели Порошенко.

    "Корысть, жадность и желание второго срока не пускают Петра Алексеевича в направлении здравого смысла и шагов по урегулированию политического и гражданского кризиса в Украине. Его выступление в США было совершенно отвратительным и недостойным и стало полным разочарованием. Хотя, вряд ли можно было ждать чего-то другого", — резюмировал Павлив.

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