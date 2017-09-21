Речь Порошенко в ООН: для больших дядь и третьего мира – Корнейчук

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Президент Украины Петр Порошенко в рамках визита в США выступил в ходе министерского заседания Совбеза Организации Объединенных наций и на Генассамблее ООН.

На Совбезе Порошенко заявил, что что урегулирование ситуации в Донбассе невозможно без "вывода российских войск" из этого региона.

"Путь к эффективному миротворчеству и урегулированию ситуации проходит через безусловный вывод всего иностранного военного персонала, наемников и оружия из Украины… Не может быть успеха в достижении мира в Донбассе без того, чтобы закрыть дверь для российских военнослужащих", – сказал он.

Позднее Порошенко с вице-президентом США Майклом Пенсом покинули зал заседания Совбеза ООН по миротворчеству перед выступлением российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Российская же делегация присутствовала на выступлении Порошенко, однако Лаврова в это время в зале не было.

На Генассамблее Порошенко обвинил Россию в использовании Крымского полуострова как военного форпоста «для проектирования своей военной силы в Сирии». Также он призвал ООН признать Голодомор в Украине актом геноцида.

По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, у главы государства в ООН было два варианта выступления: перед "большими дядями" на Совбезе и на "площадке для пиара" перед Генассамблеей.

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"У Порошенко в среду было два варианта выступления. Первый — это перед Совбезом ООН. То есть — перед "большими дядями", которые принимают решения. Там Порошенко говорил тактичными дипломатическими фразами. И в частности — нигде не конкретизировал, что на границе с Россией должны быть именно миротворцы ООН", — написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

Однако, как отметил Корнейчук, "пропаганда власти" использовала "для внутреннего потребления украинцев" заявления Порошенко на Генассамблее в рамках общих дебатов.

Скриншот с сайта Facebook

"Собственно, именно слова на дебатах пропаганда власти использовала для внутреннего потребления украинцев. Вот там он говорил и о Крыме, и о Голодоморе, и о миротворцах на российской границе. Там можно было устроить и клоунаду с уходом из зала во время речи Лаврова. Хотя, когда Порошенко выступал перед Совбезом, его не смущало присутствие Лаврова. В общем, весь мир театр, как говорится…", — подытожил Корнейчук.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.