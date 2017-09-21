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    Речь Порошенко в ООН: для больших дядь и третьего мира – Корнейчук

    Тема:

    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом (158)

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    По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, на министерском заседании Совбеза ООН Петр Порошенко говорил тактичными дипломатическими фразами и не конкретизировал размещение миротворцев ООН на границе с РФ.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Оксана Максимова, РИА Новости Украина

    Президент Украины Петр Порошенко в рамках визита в США выступил в ходе министерского заседания Совбеза Организации Объединенных наций и на Генассамблее ООН.

    На Совбезе Порошенко заявил, что что урегулирование ситуации в Донбассе невозможно без "вывода российских войск" из этого региона. 

    "Путь к эффективному миротворчеству и урегулированию ситуации проходит через безусловный вывод всего иностранного военного персонала, наемников и оружия из Украины… Не может быть успеха в достижении мира в Донбассе без того, чтобы закрыть дверь для российских военнослужащих", – сказал он.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Позднее Порошенко с вице-президентом США Майклом Пенсом покинули зал заседания Совбеза ООН по миротворчеству перед выступлением российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Российская же делегация присутствовала на выступлении Порошенко, однако Лаврова в это время в зале не было.

    На Генассамблее Порошенко обвинил Россию в использовании Крымского полуострова как военного форпоста «для проектирования своей военной силы в Сирии». Также он призвал ООН признать Голодомор в Украине актом геноцида.

    По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, у главы государства в ООН было два варианта выступления: перед "большими дядями" на Совбезе и на "площадке для пиара" перед Генассамблеей.

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    "У Порошенко в среду было два варианта выступления. Первый — это перед Совбезом ООН. То есть — перед "большими дядями", которые принимают решения. Там Порошенко говорил тактичными дипломатическими фразами. И в частности — нигде не конкретизировал, что на границе с Россией должны быть именно миротворцы ООН", — написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

    Однако, как отметил Корнейчук, "пропаганда власти" использовала "для внутреннего потребления украинцев" заявления Порошенко на Генассамблее в рамках общих дебатов.

    Скриншот с сайта Facebook

    "Собственно, именно слова на дебатах пропаганда власти использовала для внутреннего потребления украинцев. Вот там он говорил и о Крыме, и о Голодоморе, и о миротворцах на российской границе. Там можно было устроить и клоунаду с уходом из зала во время речи Лаврова. Хотя, когда Порошенко выступал перед Совбезом, его не смущало присутствие Лаврова. В общем, весь мир театр, как говорится…", — подытожил Корнейчук.

    Выступление Порошенко на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Онлайн - трансляция
    Видеоканал 112 Украина на Youtube
    Порошенко выступает на Генассамблее ООН

    Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. 

    По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. 

    Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.

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