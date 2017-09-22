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    РФ вооружит ополченцев, если США предоставят оружие Киеву - Новинский

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    Привет, оружие! Планы США по вооружению Украины (43)

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    Член парламентской фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский заявил, что "если будет поставляться техника со стороны США, значит, параллельно будет поставляться техника другой стороне".
    Вадим Новинский
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Если Соединенные Штаты предоставят летальное оборонительное вооружение Украине, то Россия вооружит неподконтрольные Киеву территории — непризнанные ДНР и ЛНР. Такое мнение высказал народный депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский.

    Визит Петра Порошенко в США
    Сайт президента Украины
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    Новинского отметил, что вопрос условия поставок летального вооружения из США в Украину остается открытым, пока неизвестно, как они будут финансироваться и на каких условиях. Также нардеп не уверен в качестве поставляемых вооружений.

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    "Будут ли это поставляться какие-то дорогостоящие новейшие вооружения либо то, чтоб разгрузить склады в США и поставлять сюда старую технику, металлолом, как говориться?", — заявил он в эфире телеканала "112 Украина". 

    "Если будет поставляться техника со стороны США, значит, параллельно будет поставляться техника другой стороне. Чтоб соблюсти какой-то паритет. Но это точно не приведет ни к какому миру. Будет поставлена техника из США, будет поставлена техника из России для неподконтрольных территорий", — добавил Новинский.

    При этом парламентарий подчеркнул, что неважно, открыто или закрыто будут предоставляться вооружения ополченцам самопровозглашенных ДНР и ЛНР, "итогом все равно будет только рост напряжения в зоне АТО и усиление противостояния".

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    Как сообщалось, Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, в котором, среди прочего, присутствует пункт о помощи Украине. По словам президента Петра Порошенко, это "санкционирует предоставление нашему государству летальных вооружений оборонного характера".

    Отметим, в России ранее также заявляли, что предоставление Украине вооружения из США "вызовет напряженность". 

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