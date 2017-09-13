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    Украина близко подошла к решению США по летальному оружию - вице-премьер

    Тема:

    Привет, оружие! Планы США по вооружению Украины (34)

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    По словам вице-премьер-министра Иванны Климпуш-Цинцадзе, решение о предоставлении Украине летального вооружения будет в конечном итоге политическим решением властей США.
    Флаги США и Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Украина близко подошла к принятию США решения о предоставлении оборонного летального оружия, заявила в интервью "Голосу Америки" вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщают "Подробности".

    Олег Жданов
    Голос Столицы
    Летальное оружие США - это игры политиков

    "Я бы точно не называла никаких дат относительно того, когда окончательно будет принято решение о предоставлении Украине летального оборонительного оружия от Соединенных Штатов Америки. Вместе с тем… я бы сказала, что мы подошли очень близко к принятию такого решения Соединенными Штатами, которое для нас будет, прежде всего, означать возможность лучше защитить жизнь наших защитников на востоке и, кроме того, поднять цену атак Российской Федерации протии Украины", — сказала Климпуш-Цинцадзе.

    Вице-премьер также отметила, что решение о предоставлении Украине летального вооружения будет в конечном итоге политическим решением властей США, и сейчас "очевидно внутренне взвешиваются все "за" и "против" такого решения, а также "идет анализ, насколько Украина готова к качественному обращению с высокотехнологическим оружием и к контролю" с чисто технической точки зрения.

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    Президент Украины Петр Порошенко по итогам визита в США анонсировал в ближайшее время подписание между Украиной и США соглашений об оборонных закупках и военно-техническом сотрудничестве.

    Напомним, ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявлял, что в случае подписания соглашения по вопросам безопасности США на территории Украины могут быть размещены американские военные резервы.

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