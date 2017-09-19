Порошенко: США выделят Украине $500 млн для поддержки безопасности

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Принятый сенатом США проект оборонного бюджета на 2018 финансовый год предполагает выделение $500 млн "для поддержки Украины в сфере безопасности и оборонной сферах", заявил президент Петр Порошенко.

Сенат США в понедельник утвердил проект оборонного бюджета страны на 2018 финансовый год в 692 миллиарда долларов. За документ проголосовало подавляющее большинство из 100 сенаторов. Финансовый 2018 год в США начинается 1 октября 2017 года.

"Важная новость перед моей встречей с Президентом США Дональдом Трампом. Только что Сенат США одобрил проект "Закона о бюджете США на нужды национальной обороны на 2018" (NDAA). В законопроекте предполагается выделить 500 миллионов долларов для поддержки Украины в сфере безопасности и оборонной сферах", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Глава государства также отметил, что проект закона "санкционирует предоставление нашему государству летальных вооружений оборонного характера".

"В него также включены положения, позволяющие использование средств оборонного бюджета США на нужды реабилитации в медицинских учреждениях Соединенных Штатов раненых украинских военнослужащих, а также на усиление способности воздушных и военно-морских сил нашего государства", — отметил он.

"Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны", — добавил Порошенко.