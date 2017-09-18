Вопрос мирового масштаба. Генассамблея ООН и миротворцы в Донбассе

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

На минувшей неделе в Нью-Йорке открылась 72-я сессия Генассамблеи Организации Объединенных наций. Генассамблея – один из шести главных органов ООН. В ней представлены все 193 государства — члена Организации.

Повестка дня

В ходе 72-ой сессии ГА намечено рассмотрение примерно 180 вопросов, которые указаны в ее повестке дня. Среди них — обеспечение мира и безопасности, борьба с терроризмом и другими формами уголовной преступности, защита прав человека и окружающей среды, вопросы социального и экономического развития. Также Ассамблея продолжит рассмотрение предложений о реформировании Совета Безопасности.

"Я надеюсь, что мы сможем дать ответы на самые важные вопросы сегодняшнего дня. Для меня это, в первую очередь, вопрос мира и предотвращения конфликтов. Мы видим, к сожалению, что конфликтов слишком много, и кажется, что мы не в состоянии их контролировать. Мы должны больше уделять внимания предотвращению конфликтов. Это то, что я называю дипломатией", — заявил председатель 72-ой сессии ГА ООН Мирослав Лайчак.

Он уточнил, что приоритетное внимание будет уделяться вопросам предотвращения конфликтов, разработке нового договора по мигрантам, вопросам защиты прав человека, продвижению целей устойчивого развития, проблеме изменения климата и реформам ООН.

Лайчак подчеркнул, что при обсуждении любых проблем намерен руководствоваться интересами людей во всем мире, добиваться высокого качества в работе, реальных результатов, соблюдения баланса интересов.

"Я думаю, что мы сможем сделать больше для того, чтобы ООН стала ближе к народам во всем мире. Они по-прежнему возлагают на нее большие надежды", — подчеркнул председатель.

В свою очередь, генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что ООН должна прилагать больше усилий для адаптации к современным условиям и успешного выполнения стоящих перед нею задач.

"Несмотря на конфликты и тяжелые последствия нищеты, я убежден в том, что мы живем в эпоху потенциально качественных перемен, а решительные меры, принятые в рамках 72-й сессии, позволят нам реализовать этот потенциал", — отметил глава ООН.

Дебаты и реформа ООН

Вместе с тем, как ожидается, основным событием сессии станут дебаты на неделе высокого уровня, которые начнутся 19 сентября. Так, во вторник с обращения генсека ООН стартует Общеполитическая дискуссия. Первыми в общих прениях, в соответствии с давней традицией, в ГА выступят Бразилия и США.

В ходе общих прений на ГА ООН выступит также президент Украины Петр Порошенко. Также он примет примет участие в саммите Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества, мероприятиях высокого уровня по вопросам реформирования ООН и по вопросу противодействия использованию интернета в террористических целях. Запланирован также ряд двусторонних встреч с лидерами стран мира, в том числе президентом США Дональдом Трампом.

Одной из важных тем предстоящей недели высокого уровня станет вопрос реформы ООН.

В пятницу советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер сообщил, что Дональд Трамп намерен обсудить реформирование ООН на Генассамблее. Макмастер отметил, что ООН обладает огромным потенциалом, однако его следует использовать "более эффективно".

При этом ранее сообщалось, что обсуждение — в формате встречи Трампа с мировыми лидерами может состояться 18 сентября. По ее итогам возможно принятие декларации, проект которой был ранее предложен президентом США.

Миротворцы в Донбассе

Одной из самых "горячих тем" на общеполитических дебатах станет, как ожидается, вопрос размещения миротворцев в Донбассе. Москва и Киев ранее уже представили в ООН свои проекты резолюций о введении миротворцев, сейчас ведутся экспертные консультации по текстам документов.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

Власти же Украины считают, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ. Прямые переговоры с ДНР и ЛНР Киев вести отказывается.

Американская сторона на разных уровнях заявила, что идея размещения миротворческой миссии ООН на востоке Украины достойна изучения, а сами миротворцы должны обладать широким мандатом и действовать не только вдоль линии соприкосновения.

Как сообщил глава МИД Украины Павел Климкин, размещение миротворцев ООН в Донбассе должно привести к переходному периоду в зоне конфликта и в перспективе — к выборам в Донбассе. Вместе с тем спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уверен, что предложение России по миротворческим силам ООН в Донбассе – интересное, но еще больше разделит Украину. По его словам, если в Донбассе будут введены миротворческие войска, которые займутся контролем за тяжелым вооружением и границей, то это будут "значительные шаги для выполнения минских соглашений" и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Сама тема миротворцев в Донбассе будет подниматься президентом Украины Петром Порошенко во время выступления в Совете Безопасности ООН 20 сентября.

Мнение экспертов

Эксперты в свою очередь обращают внимание на то, что, вопрос миротворцев уже согласован между Вашингтоном и Москвой. Как отметил политический аналитик Дмитрий Корнейчук, "интересно понаблюдать, какую итоговую компромиссную резолюцию ООН мы увидим".

"Спецпредставитель Госдепа в Украине назвал три условия, при которых США поддержат миротворческий контингент ООН на Донбассе. 1) Он должен обеспечивать безопасность на всей территории 2) Находится также на границе ЛДНР и России 3) Контролировать хранение тяжелого вооружения в ЛДНР", — написал политэксперт на своей странице в Facebook.

По его словам, в резолюцию по миротворцам в Донбассе добавят формулировку "для охраны миссии ОБСЕ".

"Поскольку вопрос уже между Вашингтоном и Москвой согласован, то интересно понаблюдать, какую итоговую компромиссную резолюцию ООН мы увидим. Думается, там добавят фразу "для охраны миссии ОБСЕ". Меркель уже дала соответствующий мессидж о согласии на такой вариант Путина. Хотя опять же — это все игра. Вашингтон и Москва уже все решили…", — резюмировал Корнейчук.

Директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что все, что происходит в контексте миротворцев – виртуально, оно не связано с реальной политикой, поскольку предложения Украины и РФ – абсолютно несовместимы.

"Сама по себе идея миротворцев правильная. Даже то, что об этом говорят, уже усиливает позиции настроенных на прекращение обстрелов. Это шанс сохранения жизней людей по обе стороны противостояния", – сказал политолог.

По его мнению, идея с миротворцами вряд ли будет реализована, но она дает некую паузу сторонам конфликта.

Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввода миротворцев, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.

Как отмечают эксперты, помимо выступления в рамках ГА ООН, Порошенко будет иметь возможность встретиться не только с президентом США Дональдом Трампом, но и другими другими представителями администрации, в том числе Пентагона. Эти контакты могут оказать влияние на обсуждение "миротворческого вопроса" уже с другими партнерами Украины по "нормандскому формату" — Россией, Францией, Германией.