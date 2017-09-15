Якубин: в вопросе миротворцев для Донбасса Порошенко всего лишь посредник

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

В Киеве проходит ежегодный международный форум "Ялтинская европейская стратегия" (YES). Пленарное заседание открыл президент Петр Порошенко. В форуме принимают участие несколько сотен ведущих политиков, дипломатов, экономистов, бизнесменов.

В пятницу и субботу будет обсуждаться роль Украины в глобальном контексте. Президент уже выразил надежду, что Антикоррупционная палата будет создана в Украине в течение месяца. Также глава государства рассчитывает начать переговоры относительно введения миротворческой миссии на Донбасс на Генеральной ассамблее ООН. Также президент рассчитывает, что Украина получит от США не только оборонительное вооружение.

Заявления президента на форуме прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Алексей Якубин.

(текст публикуется на языке оригинала)

Порошенко сподівається, що наступного року з'їзд відбудеться в Криму. Як розцінювати зараз таку заяву?

— Я думаю, що якщо ми говоримо щодо того, що європейська стратегія знову повернеться в Крим, це скоріше така демагогічна заява, яка має показати, що ми про Крим не забуваємо і незважаючи на нюанси, незважаючи на те, що Банкова зараз в першу чергу зосереджена на питаннях сходу, а не Криму, що Крим все одно залишається в якомусь фокусі уваги. Тобто я думаю, що це скоріше демагогічна заява. Власне, президент розуміє, що за великим рахунком це питання зараз не на часі. Тобто питання Криму, це питання навіть не на другому плані. Головне питання, яке зараз вирішує Банкова, це справді питання, пов'язане з миротворчим контингентом і з представленням цієї ініціативи на ООН. Як я розумію, ця ініціатива до цього була вже узгоджена значною мірою на зустрічі Владислава Суркова і Курта Волкера, а пізніше підтверджена Ангелою Меркель. Але була обрана така стратегія її публічного поширення, що це робиться від імені президента Порошенка, для того щоб він міг зберегти своє обличчя та показати, що це є перемога і використати це деякою мірою також в піар-ключі всередині країни.

Який формат місії максимально влаштував би Україну?

— З цієї інформації, яку ми вже знаємо щодо миротворчої місії, ми знаємо про те, що скоріше за все, вона буде створена. Зараз вирішується питання щодо часу її створення і часу, який вона буде розміщена на Донбасі. Тобто йде мова про шість місяців, чи це буде рік. Обговорюється фінансове питання. Тому що за різними оцінками, якщо ми говоримо про річну місію, то це може коштувати близько одного мільярда доларів. Також, як я розумію, не до кінця ще вирішеним є питання, пов'язане з тим, якою це буде місія. Тобто це буде місія, яка буде мати легку зброю, або це буде місія з повним військовим екіпіруванням. Так само тут ще в контексті йдуть перемовини, яким чином ця місія буде поєднана з моніторинговою місією ОБСЄ. Наскільки я розумію, зараз є спроба виробити такий компроміс, що місія може мати можливість перебувати не лише на лінії розмежування, а на всій території. Але в першу чергу коли там бере участь моніторингова місія ОБСЄ, тобто в тому числі можливо йде мова навіть про кордон з РФ, що коли там можуть перебувати представники моніторингової місії ОБСЄ, то і ця місія там також буде працювати, але до кінця незрозуміло, чи це буде тимчасове її там перебування, чи вона там буде на якомусь постійному форматі. Також не вирішене питання участі насправді представників самопроголошених ЛНР і ДНР в цьому процесі, тому що ми пам'ятаємо, була до цього заява Росії, що потрібно з ними теж погодити це питання. Наскільки я розумію, з ними це питання неформально обговорюється, але на формальному рівні поки з ними ці речі не обговорювали.

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Стосовно цієї миротворчої місії немає розуміння того, яка буде територіальна відповідальність цієї місії? Тобто де саме будуть розміщуватися миротворці, якщо вони туди вже поїдуть?

— Насправді, як я розумію, в принципі, Москва вже навіть змінила свою позицію, тому трохи більше зараз є ясності щодо цієї місії, що все ж таки можливо вона буде в тому числі на лінії розмежування і на лінії російсько-українського кордону. Тобто можливо вона буде на значно більшій території, ніж ми це чули раніше, що це лише на лінії розмежування між Україною і самопроголошеними республіками. Але з іншого боку не слід забувати, що навіть лінія розмежування між самопроголошеними республіками і Україною це біля 400 кілометрів, навіть 500 кілометрів. І це насправді дуже велика лінія, тому відповідно стоять багато питань, яка взагалі кількість цього контингенту миротворців, тому що навіть якщо ми просто візьмемо лінію розмежування між Україною та самопроголошеними республіками, то це дуже масштабно.

Повернемося до форуму. Яких наслідків чекати?

— Я думаю, що "Ялтинська європейська стратегія", це форум та такий український Давос і його головна місія, це насправді скоординувати різних політиків з дослідниками, з екс-політиками. Тобто маємо розуміти, що головна місія цього форуму, це вироблення рішень. Тобто головна місія, це просто почати комунікувати всіх з усіма. І в цьому сенсі, я думаю, що "Ялтинська європейська стратегія", вона виконує свою місію. Там є і вчені, є і дослідники різних ідеологічних навіть поглядів.

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Тобто сам по собі формат такого зібрання працює. Але знову ж таки, ми маємо розуміти, що це не є формальним урядовим заходом. Його головна місія, це скоординувати, допомогти людям з різних регіонів зустрітися і обговорити Україну тут в Києві. А раніше це обговорювалося в Ялті.