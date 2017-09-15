Экс-госсекретарь США о миротворцах: надо убедиться, не ловушка ли это

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Экс-госсекретарь США Джон Керри заявил, что необходимо убиться, не является ли идея о введении миротворцев ООН в зону конфликта в Донбассе, которую поддержал президент России Владимир Путин, "ловушкой".

"Надо убедиться, что это (поддержка РФ идеи разместить миротворцев в Донбассе — ред) не какая-то ловушка", — сказал Керри, выступая на форуме "Ялтинская европейская стратегия", который в пятницу в прямом эфире транслировали украинские телеканалы.

Он отметил, что в первую очередь необходимо решить вопрос определения границы, необходимости реализации минских соглашений, а также гарантий того, что Украина без ограничений может определять свое будущее.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению в Украине миротворцев гибкая.

Украина считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ.

Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.