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    Экс-госсекретарь США о миротворцах: надо убедиться, не ловушка ли это

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    YES-2017. Ялтинская конференция в Киеве (13)

    (обновлено: )21504
    По словам экс-госсекретаря США Джона Керри на форуме "Ялтинская европейская стратегия", необходимо убедиться, что поддержка Россией идеи разместить миротворцев в Донбассе не какая-то ловушка.
    Экс-госсекретарь США Джон Керри
    yes-ukraine.org

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Экс-госсекретарь США Джон Керри заявил, что необходимо убиться, не является ли идея о введении миротворцев ООН в зону конфликта в Донбассе, которую поддержал президент России Владимир Путин, "ловушкой".

    Ежегодный форум YES в Киеве
    president.gov.ua
    Как президент на форуме YES выступал

    "Надо убедиться, что это (поддержка РФ идеи разместить миротворцев в Донбассе — ред) не какая-то ловушка", — сказал Керри, выступая на форуме "Ялтинская европейская стратегия", который в пятницу в прямом эфире транслировали украинские телеканалы.

    Он отметил, что в первую очередь необходимо решить вопрос определения границы, необходимости реализации минских соглашений, а также гарантий того, что Украина без ограничений может определять свое будущее.

    Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению в Украине миротворцев гибкая.

    Украина считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ.

    Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.

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