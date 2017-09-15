Кучма прокомментировал вариант России о миротворцах в Донбассе

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Экс-президент Украины и представитель Украины на переговорах в Минске Леонид Кучма заявил, что предложенный Россией вариант размещения миротворцев ООН в Донбассе является неприемлемым.

"В каком формате? В том формате, как предложила Россия? Я считаю, что это просто издевательство над Украиной и над всем белым светом. Только когда будет закрыта граница украинско-российская, а все другое – это разговоры", — сказал Кучма в ходе форума "Ялтинская европейская стратегия".

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению в Украине миротворцев гибкая.

Украина считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ.