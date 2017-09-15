наверх
15.09.201713:14
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Кучма прокомментировал вариант России о миротворцах в Донбассе

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (96)

    (обновлено: )513013
    Как подчеркнул Леонид Кучма, формат по размещению миротворцев в Донбассе, предложенный Россией, является "издевательством над Украиной и над всем белым светом".
    Леонид Кучма
    УНИАН

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Экс-президент Украины и представитель Украины на переговорах в Минске Леонид Кучма заявил, что предложенный Россией вариант размещения миротворцев ООН в Донбассе является неприемлемым.

    Елена Лукаш. Архивное фото
    УНИАН
    Елена Лукаш: миротворцы поставят крест на "партии войны"

    "В каком формате? В том формате, как предложила Россия? Я считаю, что это просто издевательство над Украиной и над всем белым светом. Только когда будет закрыта граница украинско-российская, а все другое – это разговоры", — сказал Кучма в ходе форума "Ялтинская европейская стратегия".

    Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению в Украине миротворцев гибкая.

    Украина считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко на форуме YES
    YES-2017. Ялтинская конференция в Киеве
    Учения России и Белоруссии "Запад-2017"
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии
    Взрыв в лондонском метро
    Европу атакуют: взрыв в Лондоне
    Петр Порошенко и Игорь Коломойский
    "Турне" Саакашвили: скандал продолжается