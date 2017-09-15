Елена Лукаш: миротворцы поставят крест на "партии войны"

РИА Новости Украина

20 сентября президент Петр Порошенко выступит на Генассамблее ООН со своим видением миротворческих сил на Донбассе. Свою идею по введению миротворцев на Донбассе озвучит и Россия. В этом – главная интрига осени, пишет на своей странице в Facebook юрист, экс-министр юстиции Елена Лукаш.

Она задается вопросом: чье желание мира победит, и какой будет итоговая резолюция ООН по этому вопросу?

Публикация Елены Лукаш в Facebook

"История с "голубыми касками" закручена похлеще детективной. В сентябре 2014г. Порошенко был категорически против: "Никаких миротворцев на территории Донбасса не будет. Точка". Опыт предыдущих замороженных конфликтов показывает, что страна теряет суверенитет на этой территории. А операция по размещению миротворцев с мандатом ООН займет не один месяц." Но через полгода позиция его кардинально изменилась. Он странным образом стал "за", – сообщила Лукаш.

Первыми озвучить новую версию воли короля запустили придворных глашатаев, добавляет она.

"Глава МИД Климкин 23 февраля 2015 года объявил, что в Собвезе ООН начнутся консультации по миротворческой миссии для Донбасса. В.Чалый (тогда зам. главы АП) обещал, что нужно всего месяца-полтора для принятия решения и еще немного времени для развертывания миссии", – заявила юрист.

В марте 2015 Порошенко ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны "Об обращении в Организацию Объединенных Наций с просьбой отправить на Донбасс миротворческий контингент". Тогда же Верховная Рада приняла обращение к Совбезу ООН и Совету ЕС с просьбой начать операцию по поддержанию мира операцию на территории Украины.

Главное условие: "Миротворцы должны стоять не только на линии соприкосновения, но и на линии границы. Он нам помогут перейти к политическому урегулирование и реинтеграции оккупированных территорий в Украину". (П.Порошенко, 5 апреля 2015г.)

"Президент Украины прекрасно знал, что ООН не сможет принять такое решение без согласия России как постоянного члена Совбеза ООН. И, наверняка, был уверен, что Россия никогда не согласится на этот план. А значит, есть выгодное оправдание для режима не выполнять политическую часть Минских соглашений. И все остается, как и прежде: война на Донбассе, санкции против России, финансовая помощь с Запада, отсутствие реформ, уничтожение экономики и народа. И всю вину мародеров можно свалить на агрессора", – подчеркнула Лукаш.

Публикация Елены Лукаш в Facebook

Но говорить, напоминает она, не мешки ворочать: "и пока в Украине мусолили пиар-кампанию о введении миротворцев, Россия вместо тысячи слов о желании мира на Донбассе, предприняла практические шаги".

"5 сентября 2017 Россия внесла в Совбез ООН резолюцию о размещении сил ООН на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Уточнив при этом, что "размещение сил ООН возможно только после отвода вооружений и при согласовании этого вопроса с представителями провозглашенных республик Донбасса". Киевский режим не увидел в этом шаге "никакого миротворчества". Инициатива России, похоже, была воспринята как неслыханная наглость. Выхватили эстафетную палочку прямо из-под носа. И полилось… шквал критики и негатива", – пишет юрист.

А глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что идея РФ это "тщетная попытка перевести весь мирный процесс в некую виртуальную реальность", заявив, что "в политике Кремля есть элемент политической шизофрении… "Это такое безумие, что одновременно и смешно, и грустно…".

"Не подходит? Покажите свой план. Где же письменная инициатива Украины для ООН по миротворцам? А ее нет. Напомню, разговоры ведутся с 2015 года. Еще не согласовали с кураторами. "Мы сейчас ведем разговор с нашими партнерами, каким образом эта инициатива должна быть сформулирована, — в отличие от России, которая сбросила фактически "сырой" документ", — сказал замглавы МИД. Такая теперь украинская независимая политика. И такое сильное стремление к миру", – выражает свое мнение экс-министр.

Публикация Елены Лукаш в Facebook

Истерику украинского политикума, продолжает Лукаш, вызвало предложение России разметить миротворческие силы вдоль линии соприкосновения: "Было выдвинуто условие – "голубые каски" должны быть на всей территории ОРДЛО. И тут Кремль сделал "ход конем". Путин, по сути, согласился с условием Порошенко. Более того, заявил, что это хорошее предложение и он его полностью поддерживает".

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"11 сентября Путин в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель согласился с возможностью разместить миротворцев ООН не только на линии соприкосновения в Донбассе, "но и в других местах, где специальная мониторинговая миссия ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки в соответствии с минским комплексом мер". Это "шах". Главный аргумент критики российских инициатив исчез. Крыть нечем. Отступать некуда. И любое уклонение Порошенко будет его персональной виной. Теперь мяч на стороне Украины", – считает юрист.

После размещения миссии миротворческих сил ООН, наступает время "Ч" – выполнение Украиной политической части Минских соглашений, указывает Лукаш.

"Напомню.

— Закон об амнистии, запрещающий преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины. (п. 5)

— Освобождение и обмен всех заложников по принципу "всех на всех". (п.6)

— Изменение Конституции в части децентрализации и принятие Закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованном с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства (п.11)

— Проведение местных выборов (п.12)", – сообщила юрист.

"Не подскажите, где можно почитать эти проекты законов? Где проекты? Где их обсуждение и редактирование? Где публичность? Только не надо рассказывать что "за ночь напишем". Это сложнейшие и судьбоносные акты, которые должны быть открытыми для общества. Если будет принята резолюция СБ ООН, это станет крахом "партии войны" и, одновременно, надеждой на мир для украинцев", – подытожила экс-министр.