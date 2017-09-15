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    Как президент на форуме YES выступал

    Тема:

    YES-2017. Ялтинская конференция в Киеве (12)

    4501
    Ежегодный форум YES в Киеве
    Ежегодный форум YES в Киеве
    Выступление президента Петра Порошенко на Ялтинской конференции в Киеве
    Ежегодный форум YES в Киеве
    Ежегодный форум YES в Киеве
    Ежегодный форум YES в Киеве
    Ежегодный форум YES в Киеве
    Ежегодный форум YES в Киеве
    Ежегодный форум YES в Киеве
    Ежегодный форум YES в Киеве
    Ежегодный форум YES в Киеве
    Ежегодный форум YES в Киеве
    Ежегодный форум YES в Киеве
    Ежегодный форум YES в Киеве
    president.gov.ua
    Ежегодный форум YES в Киеве
    president.gov.ua
    Выступление президента Петра Порошенко на Ялтинской конференции в Киеве
    Выступление президента Петра Порошенко на Ялтинской конференции в Киеве
    Сайт президента Украины
    Ежегодный форум YES в Киеве
    president.gov.ua
    Ежегодный форум YES в Киеве
    president.gov.ua
    Ежегодный форум YES в Киеве
    president.gov.ua
    Ежегодный форум YES в Киеве
    president.gov.ua
    Ежегодный форум YES в Киеве
    president.gov.ua
    Ежегодный форум YES в Киеве
    president.gov.ua
    Ежегодный форум YES в Киеве
    president.gov.ua
    Ежегодный форум YES в Киеве
    president.gov.ua
    Ежегодный форум YES в Киеве
    president.gov.ua
    Ежегодный форум YES в Киеве
    president.gov.ua

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    На ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии YES президент Петр Порошенко заявил об инициативе создать международную "группу друзей деоккупации Крыма". Кроме того, он заявил, что переговорной площадки в "нормандском формате" достаточно для прямого диалога с Россией и дальнейшего согласования введения миротворцев ООН в Донбасс.

    Смотрите также: Речь Порошенко на Ялтинской конференции в Киеве. Полное видео

    Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко, бывший президент Леонид Кучма и экс-госсекретарь США Джон Керри прибыли на 14-ю ежегодную встречу Ялтинской европейской стратегии YES в "Мыстецком Арсенале" в Киеве. Четырнадцатая встреча YES, тема которой "Стал ли мир новым? И что это означает для Украины?", торжественно открылась накануне.

    В конференции, организованной международным форумом YES в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука, примут участие более 350 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, гражданских активистов и экспертов из 34 стран. Она завершится 16 сентября.

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