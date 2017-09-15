Как президент на форуме YES выступал

На ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии YES президент Петр Порошенко заявил об инициативе создать международную "группу друзей деоккупации Крыма". Кроме того, он заявил, что переговорной площадки в "нормандском формате" достаточно для прямого диалога с Россией и дальнейшего согласования введения миротворцев ООН в Донбасс.

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Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко, бывший президент Леонид Кучма и экс-госсекретарь США Джон Керри прибыли на 14-ю ежегодную встречу Ялтинской европейской стратегии YES в "Мыстецком Арсенале" в Киеве. Четырнадцатая встреча YES, тема которой "Стал ли мир новым? И что это означает для Украины?", торжественно открылась накануне.

В конференции, организованной международным форумом YES в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука, примут участие более 350 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, гражданских активистов и экспертов из 34 стран. Она завершится 16 сентября.