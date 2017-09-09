Состав миссии миротворцев для Донбасса решат без Украины - замминистра

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Германия выступает за размещение миротворцев на всей территории АТО на Донбассе, а не только на линии соприкосновения. Об этом заявила заместитель спикера немецкого правительства Ульрике Деммер.

По словам заместителя спикера, Берлин приветствует в целом инициативу российского президента Владимира Путина об отправке миссии ООН на Донбасс, однако некоторые детали предложения Москвы Берлин воспринимает скептически.

Ранее Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН, но только вдоль линии разграничения на Донбассе. В тот же день, 5 сентября, стало известно, что соответствующий проект резолюции уже передан российской стороной Генсеку ООН.

Постпред Украины в ООН Владимир Ельченко сообщил, что существует и украинский проект размещения миротворцев на Донбассе. Он разработан давно, однако не подавался в структуры ООН, поскольку был риск, что его заблокирует Россия. Сейчас этот проект украинская сторона готова подать как альтернативный.

Вероятность размещения миротворцев ООН на Донбассе прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак.

(текст публикуется на языке оригинала)

Ви можете повідомити подробиці щодо українських пропозицій? Є розрахунки, наприклад, яка кількість миротворців необхідна на Донбасі? Скільки це може коштувати ООН?

— Ще рік тому і два роки тому це була пропозиція президента Петра Порошенка про розміщення миротворців. На той момент її всі сприйняли досить скептично, сказали, що це неможливо, РФ не дасть, і Росія сказала, що вона категорично проти. Але це як з Ганді, спочатку з тебе сміються, потім сприймають серйозно. Тобто це перше. Друге — уряд не робить таких розрахунків. Це буде робити фактично ООН. Є в них там спеціальні підрозділи, які як раз і роблять такі розрахунки, скільки людей, скільки треба коштів, як їх залучати і тому подібне. Тобто якщо буде прийнята пропозиція, всі ці розрахунки будуть робити офіси Генсека ООН.

Тобто зараз немає таких розрахунків навіть на неофіційному рівні?

— Ми пропонуємо розмістити миротворців на всій території, на кордоні, і забезпечити роззброєння бойовиків, виведення російських військ, згідно зі статтею 10 мінських домовленостей, вірніше, протоколу про виконання мінських домовленостей від 12 лютого 2015-го року. І це, от як раз цей протокол, був свого часу затверджений Радбезом ООН.

Володимир Єльченко зауважив, що мандат, на якому буде наполягати українська сторона, це операція щодо підтримання миру. Тобто операція, згідно зі статутом ООН, вимагає згоди двох сторін конфлікту. Росія, наприклад, наполягає, що другою стороною є самопроголошені ЛДНР, Україна — що друга сторона саме РФ. В ООН яку позицію можливо відстояти?

— У нас позиція, яка підкріплена в першу чергу мінськими домовленостями, де стоїть підпис представника РФ, як сторони конфлікту. Є рішення Радбезу про виконання, обов'язкове виконання всіх цих умов з боку Росії і України. Тому це мантра Путіна для своїх прибічників. В нас є чітка позиція, яка ґрунтується на міжнародних рішеннях, які вже прийняті і затверджені.

На рівні ООН щодо Донбасу все ж таки не визнавали РФ стороною конфлікту. В тих самих мінських домовленостях статус РФ не врегульований.

— Там, в мінських домовленостях, все врегульовано. РФ, Україна і ОБСЄ як посередник. Крапка. Всі інші розмови про те, що Росія не є стороною конфлікту, це вигадка російської пропаганди. І вони про це знають. Але далі пробують продовжувати це.

Тобто це рішення, на вашу думку, через ООН може пройти без проблем?

— Я думаю, що ви повинні розуміти, що 20 вересня президент України хотів і збирається це зробити — представити нашу резолюцію на Генасамблею, не на Радбез, а на Генасамблею. На Генасамблеї жодна країна не має права вето. А на Радбезі є п'ять країн постійних членів, які мають право вето на будь-яке рішення. Тому, через те, що таке рішення була готова Україна запропонувати Генасамблеї, Росія виступила зі своїм таким ходом наввипередки.

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Те, що Радбез ООН вже буде розглядати варіант щодо введення миротворців, який був запропонований РФ, це не заважатиме українському плану щодо проведення свого рішення через Генасамблею?

— Я думаю, що один з варіантів саме розрахунку російської дипломатії був на те, що ми зробимо пропозицію на Радбез, і це буде підставою не розглядати це питання на Генасамблеї. Це моя точка зору.

Ви в інтерв'ю одному з видань говорили про те, що законопроект про реінтеграцію Донбасу буде поданий до ВР вже після Генасамблеї ООН. І туди можуть включити як раз пункт про миротворців в залежності від домовленостей, які будуть досягнуті на рівні ООН. Можете докладніше розповісти?

— Закон про реінтеграцію окремих районів Донецької і Луганської областей фактично готовий. Там є тільки один пункт, який вирішено було, наскільки я розумію, доопрацювати після рішення Генасамблеї. Цей пункт як раз буде про миротворців. От на підставі рішення ми його хочемо вставити, ми, як держава, АП, в закон.

Що саме там буде передбачено стосовно миротворців?

— Залежно, яке рішення пройшло через Генасамблею, тоді буде зрозуміло, що буде в цьому пункті закону.

Коли РНБО має розглядати цей документ?

— Думаю, що одразу після того, як буде виписано, закон буде винесений на РНБО, а після цього президент внесе його до ВР.

Тобто до початку жовтня варто очікувати внесення цього документу?

— Так, я думаю, що десь до кінця вересня, на початку жовтня.

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Ранее политолог Михаил Погребинский заявил, что цель законопроекта о деоккупации Донбасса — перенести выборы в Верховную Раду на более поздний срок.

Также заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире "ГС" рассказал, что представляет собой алгоритм распределения средств, выделенных Евросоюзом на восстановление региона.