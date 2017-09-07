Польша поддержала введение миротворцев в Донбасс

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Польши поддерживает введение миротворческих сил в Донбасс, однако считает, что они должны быть размещены на российско-украинской границе и только в сотрудничестве с властями Украины.

"Размещение международных миротворческих сил на российско-украинской границе, безусловно, желательно с точки зрения безопасности и стабильности региона. Однако мы не можем принять ситуацию, в которой присутствие этих сил санкционировало бы нарушение общепринятых принципов международного права, в том числе о территориальной целостности и нерушимости границ", — заявили в польском МИД, отметив, что "необходимым условием успеха этой миссии является разработка ее мандата в сотрудничестве с Украиной".

Президент Петр Порошенко в четверг выступил в Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении, в котором подвел итоги работы властей, а также поставил задачи перед парламентом по проведению новых реформ. Он коснулся вопроса о конфликте в Донбассе, отметив, что выступает за мирное его урегулирование с привлечением миротворцев ООН.

Читайте также: Введение миротворцев на Донбасс: кто выиграет, кто проиграет?

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.