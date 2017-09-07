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    Польша поддержала введение миротворцев в Донбасс

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (56)

    (обновлено: )10711
    В польском внешнеполитическом ведомстве заявили, что размещение миротворческих сил на российско-украинской границе "желательно с точки зрения безопасности и стабильности региона".
    МИД Польши. Архивное фото
    Фото интернет-издания uapress.info

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Польши поддерживает введение миротворческих сил в Донбасс, однако считает, что они должны быть размещены на российско-украинской границе и только в сотрудничестве с властями Украины.

    Кирилл Сазонов. Архивное фото
    Голос Столицы
    Миссия миротворцев в Донбассе завершится провалом

    "Размещение международных миротворческих сил на российско-украинской границе, безусловно, желательно с точки зрения безопасности и стабильности региона. Однако мы не можем принять ситуацию, в которой присутствие этих сил санкционировало бы нарушение общепринятых принципов международного права, в том числе о территориальной целостности и нерушимости границ", — заявили в польском МИД, отметив, что "необходимым условием успеха этой миссии является разработка ее мандата в сотрудничестве с Украиной".

    Президент Петр Порошенко в четверг выступил в Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении, в котором подвел итоги работы властей, а также поставил задачи перед парламентом по проведению новых реформ. Он коснулся вопроса о конфликте в Донбассе, отметив, что выступает за мирное его урегулирование с привлечением миротворцев ООН.

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    Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

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