Германия приветствует предложение Путина по миротворцам в Донбассе

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Правительство ФРГ приветствует предложение президента России Владимира Путина о направлении миссии ООН на восток Украины, заявила на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"Федеральное правительство принципиально приветствует предложение российского президента о миссии ООН на востоке Украины. Эта идея с 2015 года поддерживается и Украиной. Хорошо, что Россия присоединилась наконец к этой инициативе", — сказала Деммер.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ в Украине при выполнении этих условий.

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Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.

Как сообщалось, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко считает неприемлемым формат миротворческой миссии в Донбассе, о котором заявил президент России Владимир Путин.