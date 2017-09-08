Параллельные миры Петра Алексеевича. Эксперты подвели итоги недели

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Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Обращение Петра Порошенко к Раде показало, что президент живет в параллельной Вселенной, но сам он при этом властью делиться не намерен. При этом Украина становится страной массовой эвакуации. Об этом и многом другом говорили во время традиционного пятничного заседания клуба политологов в пресс-центре РИА Новости Украина.

"Ставим на поток идиотов"

Политический сезон в стране официально открыт: Верховная Рада начала новую сессию. И уже первые голосования показывают, что коалиции в парламенте нет, но есть некое большинство – к примеру, закон "Об образовании" набрал больше 250 голосов, отметила политолог Александра Решмедилова. Она также предположила, что теперь по каждому голосованию в парламенте будут проходить ситуативные торги.

Принятый закон, по сути закрепивший реформу образования, проанализировал политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. Он отметил, что образование в государстве обычно ставит перед собой цель – кого ставить на поток.

"Мы ставим на поток патриотов и идиотов. Приговариваем наших детей к 12 годам патриотического воспитания…. Общество получило такую конфетку, которая очень скоро может оказаться очень горькой. Просто люди еще не понимают последствий, которые принесет эта реформа. Я не говорю о том, что теперь образование только на украинском языке… Введение интегральных курсов, сокращение нагрузки – там масса таких мелочей, которые вынуждают думать, что производство идиотов будет поставлено на поток. Очевидно, перед нынешними власть предержащими стоит такая задача", – рассказал политолог.

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У нас школа выпускает тех, кто не знает толком ни украинского, ни русского, ни английского языка, а интеллектуальный уровень, уровень знаний у украинских учеников за 25 лет упал достаточно радикально, подчеркнул эксперт.

"Если же мы хотим хотя бы прислониться к "золотому миллиарду", в первую очередь надо менять ситуацию с образованием. Вообще, по большому счету, закон "Об образовании" должен предварять какой-то ясный проект будущего страны. А такого проекта у нынешней власти нет", – заявил Золотарев.

Смотрите на дела президента

В четверг президент Петр Порошенко обратился к парламенту с речью, растянувшейся почти на полтора часа. Прослушав ее, Александра Решмедилова пришла к выводу, что глава государства находится в какой-то параллельной Вселенной.

"Он окружает себя совершенно другими информационными поводами, живет в параллельной повестке, нежели все украинцы. Потому что если послушать президента, мы живем в прекрасном европейском процветающем государстве, где все чудесно, где ни у кого нет никаких проблем", – отметила политолог, добавив, что в большинстве своем украинцы стоят на грани выживания, но Порошенко этого в своей речи не упоминает.

Также эксперт сообщила, что президент по-прежнему избегает острых для себя вопросов.

"Принципиально нового, того, чего все от него ждут, он не озвучивал", – заявила Решмедилова.

В своей речи Порошенко четко дал понять, что ни на какие конституционные реформы президент не пойдет, поскольку свято уверен в том, что он победит на выборах – властью ни с кем делиться он не собирается, подчеркнул Андрей Золотарев.

"Максимум, что он может предложить Яценюку, Гройсману, Авакову – быть младшими партнерами по картельной партии власти", – сообщил эксперт.

Впрочем, он посоветовал не относиться к речам Порошенко излишне серьезно: "мы помним речи президента с 2014 года, а нужно посмотреть, что получается на выходе".

"Мы с Порошенко очевидно живем в разных странах"

Золотарев проанализировал ряд цифр и утверждений, которые в обращении озвучил глава государства.

"Естественно, хвастаемся тем, что Украина – в 30-ке сильнейших армий мира, забывая добавить, что в рейтинге Global Power мы опустились с 21 места на 30. Строя самую сильную армию в Европе, реформируя ее по НАТОвским стандартам, но мы движемся вниз", – заявил политолог.

Если посмотреть другие цифры – Украина заняла 132 место из 150 стран в рейтинге счастья, Украина заняла первое место в антирейтинге по коррупции из 41 страны Европы, Ближнего Востока и Индии – самая коррумированная страна, отметил Золотарев. Также, добавил он, Украина выпала из десятки ведущих производителей стали в мире, опустившись на 14 место.

"Мы с президентом очевидно живем в разных странах", – сказал эксперт.

В целом, сообщил политолог, если еще весной Украина была страной массовой миграции, теперь Украина становится страной массовой эвакуации всех, кто более или менее самодостаточен, хочет видеть хоть какую-то перспективу и не жить в ситуации хронического дурдома".

Признали очевидное

Вновь активизировался вопрос введения миротворцев в Донбасс: тему поднял президент РФ Владимир Путин. Политолог-международник Олег Волошин считает, что развитие истории с миротворцами – это уже "не просто пиар-ходы и не разговор ради разговора, а действительно какие-то проблески той большой дипломатической работы, которая происходила все лето, и которые характеризуют какое-то новое состояние умов и в Москве, и в команде Порошенко".

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По его словам, в администрации президента всегда было здоровое понимание того, что реалистично, а что не реалистично в вопросах конфликта в Донбассе и Крыма.

"Но есть априорная невозможность убедить многих украинцев, которые не готовы признать, что войной не удастся вернуть Крым и Донбасс", – отметил Волошин.

Он уверен, что нужно признать: "нет хорошего украинского народа и идиотской власти, которая зарабатывает на войне и ее искусственно длит".

"Зарабатывает, конечно, нуждается в ней в электоральном плане, но во многом не готова принимать рациональные мышления, осмысленные решения именно под давлением этой иррациональной части общества", – заявил политолог.

Эксперт считает, что сейчас важно апеллировать к обществу, доносить до тех, кто этого еще не понял, что "военным путем победить Россию невозможно. Исходя из этого – живите".

Волошин считает, что если Путин сказал о миротворцах, "значит, вызрело некое понимание того, что нужно идти на уступки". При этом Киев, подчеркнул политолог, дал понять, что готов работать с идеей миротворцев.

"Уверен, что это обсуждалось с (спецпредставителем США в Украине – Ред.) Волкером, с Берлином и Парижем", – сообщил эксперт, добавив, что теперь появились надежды что процесс начнет двигаться.

В целом, по мнению политолога, со стороны Порошенко была смелость сказать, что военного решения по Крыму нет, "и вообще как-то решать вопрос Крыма можно только после полной нормализации отношений с Россией".

Миротворцы в Донбассе: "лед тронулся"

Говоря о возможном введении миротворцев в Донбассе, Андрей Золотарев отметил, что Владимир Путин провел прием политического айкидо.

"(В Украине – Ред.) схватили, вместе с законом о реинтеграции, тему миротворцев, тут же российский МИД оказался куда эффективнее. И то, что заявил Путин в Пекине, это по сути айкидо: скорее всего, российский проект резолюции окажется первым. Что будет дальше? Очевидно, требование Киева о том, что миротворцы должны зайти на всю территорию, неподконтрольную Украине, упрется в требование сначала имплементировать политическую часть минских соглашений. Что реализовать Порошенко не может. Надо для начала поставить на реверс пропагандисткую машину, иметь под это политический ресурс, чего у него нет. И дело благополучно упрется и застрянет", – спрогнозировал эксперт.

Постановка же миротворцев на линии соприкосновения не приемлема для Киева, подчеркивает Золотарев: "это четкая фиксация того, что в стране – гражданская война, внутренний конфликт, и уже переубедить в ином мировое сообщество дальше будет невозможно".

Альтернативы пока нет

Отдельно политолог отметил, что широко обсуждаемый закон о реинтеграции Донбасса на самом деле – закон о замораживании конфликта.

"Потому что если он будет принят, никакой реинтеграции Донбасса мы не увидим. По факту мы получим тот сценарий, который мы видим на примере Карабаха или Приднестровья", – сообщил Золотарев, добавив, однако, что есть ряд моментов, показывающих, что "лед тронулся".

При этом эксперт сказал, что любой конфликт начинается с дегуманизации противника, "потому что "сепара" или "майданутого" убивать легче, чем такого же, как ты".

"Пока не будет осуществлен реверс пропагандисткой машины… Давайте хотя бы говорить не "террорист", а "сепаратист". Кейс Сыроид оказался скандальным, но все-таки надо набраться смелости и называть вещи своими именами. И если мы хотим мирного урегулирования, надо тогда постараться увидеть в противоположной стороне тех людей, с которыми нужно вести диалог, а не нацеливаться на их уничтожение. В ином случае этот конфликт может тянуться годами", – предупредил Золотарев.

Для власти же, отметил он, вариант затяжного конфликта нормален, потому что дает возможность получать "прибыли с контрабанды, гешефт с возросших военных заказов".

В целом же, уверен политолог, сейчас огромная проблема страны в том, что пока никто не может выступить с четкой и внятной альтернативой политике нынешней власти.