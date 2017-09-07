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    В ООН отреагировали на письмо по отправке миротворцев в Донбасс

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (57)

    (обновлено: )97782
    Официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик подтвердил получение проекта резолюции об учреждении миссии по содействию защите наблюдателей ОБСЕ в Донбассе.
    Флаг ООН
    un.org

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Глава всемирной организации Антониу Гутерреш и секретариат ООН будут ждать решения Совета Безопасности по отправке на восток Украины миротворцев, сообщил в четверг официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

    Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил в минувший вторник, что Россия направила председателю СБ ООН и генеральному секретарю проект резолюции об учреждении миссии по содействию защите наблюдателей ОБСЕ на юго-востоке Украины. Консультации по документу начнутся на уровне экспертов и далее — на уровне постпредов.

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    Дюжаррик подтвердил, что генсек получил соответствующее письмо. "Как секретариат, мы, конечно, будем руководствоваться решениями Совета Безопасности", — сказал он.

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    Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева.

    По словам Ельченко, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.

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