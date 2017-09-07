В ООН отреагировали на письмо по отправке миротворцев в Донбасс

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Глава всемирной организации Антониу Гутерреш и секретариат ООН будут ждать решения Совета Безопасности по отправке на восток Украины миротворцев, сообщил в четверг официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил в минувший вторник, что Россия направила председателю СБ ООН и генеральному секретарю проект резолюции об учреждении миссии по содействию защите наблюдателей ОБСЕ на юго-востоке Украины. Консультации по документу начнутся на уровне экспертов и далее — на уровне постпредов.

Дюжаррик подтвердил, что генсек получил соответствующее письмо. "Как секретариат, мы, конечно, будем руководствоваться решениями Совета Безопасности", — сказал он.

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Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева.

По словам Ельченко, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.