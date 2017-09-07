Миротворцы ОДКБ готовы к выполнению задач в Донбассе

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности готовы к проведению любых миротворческих операций, если СБ ООН и главы государств ОДКБ примут решение об отправке мисси ив Украину, то она выполнит эту задачу, заявил замгенсека организации Валерий Семериков.

"Насколько я знаю, Владимир Владимирович (Путин) не говорил, что будут применяться миротворческие силы ОДКБ… Если будет принято такое решение, то я могу сказать, что миротворческие силы ОДКБ готовы выполнять в полном объеме задачи, которые предусмотрены в рамках операций по поддержанию мира, наравне с другими контингентами", — сказал Семериков.

"Я не хочу опережать события, но хочу сказать одно: если будет принято такое решение, если откроется такая миссия на территории Донбасса, на территории Украины, то это будет проведено через соответствующее решение Совета Безопасности ООН. Примет решение СБ ООН, примут решения главы наших государств выделить миротворческие контингенты, я могу сказать, что наши коллективные силы готовы к выполнению подобных задач", — добавил он.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сил сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.