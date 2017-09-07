Бортник о миротворцах: это новый пример российского "политического айкидо"

РИА Новости Украина

Украина готова прорабатывать вопрос развертывания миротворческой операции ООН на Донбассе. Такой была реакция украинского министерства иностранных дел на заявление президента России Владимира Путина. По словам российского президента, присутствие миротворцев ООН в Донбассе пойдет на пользу разрешению конфликта на востоке Украины.

Путин поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение Совета Безопасности ООН.

В то же время есть существенные нюансы. В российском варианте миротворцы должны дислоцироваться только на линии разграничения. Что же касается заявления, то миротворческая миссия должна быть развернута на всей территории конфликта.

Представитель Украины в ООН Владимир Ельченко сообщил, что президент Украины Петр Порошенко в рамках работы Генассамблеи ООН 20 сентября поднимет вопрос введения миротворческой миссии на Донбассе.

Заявление Путина о миротворцах и развернувшуюся вокруг него ситуацию на своей странице в Facebook прокомментировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Facebook Руслана Бортника Комментарий Руслана Бортника

"Введение "миротворцев-охранников ООН" на Донбасс по инициативе Путина для защиты миссии ОБСЕ на линии разграничения "после отвода тяжелых вооружений" и "прямого диалога с представителями Республик" только подтверждает российский тезис о "гражданской войне в Украине" или станет первым в мировой истории прецедентом введения миротворцев для примирения "террористов" и властей", – заявил эксперт.

В целом же, добавил Бортник, мы имеем дело с "новым примером российского "политического айкидо".

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Напомним, Владимир Путин заявил, что введение миротворцев в Донбассе "пойдет на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины", назвав среди условий обеспечение безопасности сотрудников ОБСЕ, нахождения этих сил только на линии разграничения, разведение сторон и отвод тяжелой техники и привлечение руководителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР.