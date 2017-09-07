Только на линии соприкосновения: Захарченко назвал условия для миротворцев

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Миротворцы в случае введения в Донбасс должны располагаться только на линии соприкосновения, заявил в четверг журналистам глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

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"Если такое произойдёт (ввод миротворческого контингента — ред.)… их (миротворцев — ред.) место только на линии фронта, на линии разграничения", — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сил сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.