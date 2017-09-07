наверх
07.09.201712:40
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Только на линии соприкосновения: Захарченко назвал условия для миротворцев

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (50)

    (обновлено: )17120
    Как заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, миротворческому контингенту место только на линии фронта, на линии разграничения.
    Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Миротворцы в случае введения в Донбасс должны располагаться только на линии соприкосновения, заявил в четверг журналистам глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

    Читайте также: Корнейчук: Миротворцы в Донбассе – сценарий РФ и США

    "Если такое произойдёт (ввод миротворческого контингента — ред.)… их (миротворцев — ред.) место только на линии фронта, на линии разграничения", — сказал он.

    Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сил сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко в Верховной Раде. Архивное фото
    Ежегодное послание Порошенко к Раде
    Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Акция протеста владельцев автомобилей с еврорегистрацией в Киеве
    Еврономера наступают: бунт автомобилистов
    Здание парламента Венгрии. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия