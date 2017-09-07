В Раде связали ввод миротворцев и реинтеграцию Донбасса

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. представитель президента Украины в Раде Ирина Луценко сообщила, что законопроект по реинтеграции Донбасса будет внесен в парламент после визита главы государства Петра Порошенко на Генассамблею ООН в США. По ее словам, не исключено также, что в закон о реинтеграции могут внести пункт о миротворцах.

Текст законопроекта о реинтеграции Донбасса до сих пор не обнародован, его разработкой занимается Администрация президента Украины. Ранее Луценко сообщила, что Россия в законопроекте будет названа "страной-агрессором". Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что никаких подтверждений агрессии со стороны России у Киева нет, а когда нет доказательств, "приходится принимать законы".

"Я думаю, что он появится, окончательный вариант, после возвращения президента Украины из Генеральной ассамблеи ООН. Держала закон в руках, читала все статьи, обсуждала со специалистами лично я. Остался единственный момент – о миротворцах. Мы будем включать эту статью в закон, мы будем включать, какой вид будет иметь эта миротворческая миссия, какие ее функции", — сказал Луценко в четверг журналистам.

Поэтому, по ее словам, президент летит на Генассамблею ООН, чтобы провести консультации по миротворческой миссии.

Она отметила, что для того, чтобы допустить миротворцев, парламент должен это предусмотреть в законодательстве. Не исключено, что пункт о миротворцах могут внести в закон о реинтеграции Донбасса, но могут прописать и другом документе, полагает она.