наверх
07.09.201714:10
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    В Раде связали ввод миротворцев и реинтеграцию Донбасса

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (52)

    (обновлено: )26904
    Ирина Луценко уточнила, что законопроект о реинтеграции Донбасса будет внесен в парламент после того, как президент Петр Порошенко вернется в Украину после поездки в США.
    Ирина Луценко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. представитель президента Украины в Раде Ирина Луценко сообщила, что законопроект по реинтеграции Донбасса будет внесен в парламент после визита главы государства Петра Порошенко на Генассамблею ООН в США. По ее словам, не исключено также, что в закон о реинтеграции могут внести пункт о миротворцах.

    Александра Решмедилова о законопроекте по реинтеграции Донбасса. Видео
    Канал на Youtube РИА Новости Украина
    Решмедилова о законопроекте про реинтеграцию Донбасса

    Текст законопроекта о реинтеграции Донбасса до сих пор не обнародован, его разработкой занимается Администрация президента Украины. Ранее Луценко сообщила, что Россия в законопроекте будет названа "страной-агрессором". Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что никаких подтверждений агрессии со стороны России у Киева нет, а когда нет доказательств, "приходится принимать законы".

    "Я думаю, что он появится, окончательный вариант, после возвращения президента Украины из Генеральной ассамблеи ООН. Держала закон в руках, читала все статьи, обсуждала со специалистами лично я. Остался единственный момент – о миротворцах. Мы будем включать эту статью в закон, мы будем включать, какой вид будет иметь эта миротворческая миссия, какие ее функции", — сказал Луценко в четверг журналистам.

    Поэтому, по ее словам, президент летит на Генассамблею ООН, чтобы провести консультации по миротворческой миссии.

    Она отметила, что для того, чтобы допустить миротворцев, парламент должен это предусмотреть в законодательстве. Не исключено, что пункт о миротворцах могут внести в закон о реинтеграции Донбасса, но могут прописать и другом документе, полагает она.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко в Верховной Раде. Архивное фото
    Ежегодное послание Порошенко к Раде
    Кирилл Сазонов. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Акция протеста владельцев автомобилей с еврорегистрацией в Киеве
    Еврономера наступают: бунт автомобилистов
    Здание парламента Венгрии. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия