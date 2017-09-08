Волошин: Порошенко дал понять патриотам, что войной Крым и Донбасс не вернуть

РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко в четверг, 7 сентября, выступил в Верховной Раде с ежегодным посланием к народным депутатам о внутреннем и внешнем положении Украины. Это уже четвертое обращение главы государства к парламенту после избрания.

Среди прочих заявлений главы государства прозвучал тезис о невозможности возвращения Крыма и неподконтрольного Донбасса военным путем.

"Армия России вторая в мире по мощности. Военный бюджет в 16 раз превышает украинский. Их армия в пять раз больше нашей. И возвращение конфликта в горячую фазу поставит крест на реформах", — подчеркнул президент.

Также Порошенко заявил, что Крым нельзя вернуть военными методами.

"Можем ли мы отбить Крым у России силой? Нет", — сказал президент.

Эта часть выступления Порошенко – просто как бальзам на душу, признается политолог-международник Олег Волошин.

Читайте также: Соцсети. Порошенко выступил в Раде по Шекспиру: слова, слова, слова

"Эти тезисы говорил во всех эфирах. Теперь смогу ссылаться на Верховного главнокомандующего. Каждый ура-патриот прежде чем пошуметь "доколе?!", должен с утра осмыслить очевидную истину: победить Россию военным путём невозможно. Понимание этого позволяет рациональнее подходить ко всему остальному, что связано с конфликтом", – написал эксперт на своей странице в Facebook.

Позднее он добавил, что Порошенко надо отдать должное: "после лета 2014 он в этом вопросе последователен. Удивительно, что остальным приходится объяснять очевидное: против лома нет приёма".

Также Волошин сообщил, что некоторые только и говорят о возобновлении горячей фазы конфликта в Донбассе.

Скриншот с сайта Facebook

"А подход "никаких уступок" делает это неизбежным. Не будем договариваться, они сами вернут горячую фазу и напомнят, как создаются предпосылки для Минских соглашений. Смирение с обстоятельствами оно вообще многим народам помогало находить оптимальные решения", – считает политолог.