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    Волошин: Порошенко дал понять патриотам, что войной Крым и Донбасс не вернуть

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (61)

    (обновлено: )28731
    Каждый ура-патриот, прежде чем пошуметь "доколе?!", должен с утра осмыслить очевидную истину: победить Россию военным путём невозможно. Понимание этого позволяет рациональнее подходить ко всему остальному, что связано с конфликтом, уверен политолог Олег Волошин.
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Президент Петр Порошенко в четверг, 7 сентября, выступил в Верховной Раде с ежегодным посланием к народным депутатам о внутреннем и внешнем положении Украины. Это уже четвертое обращение главы государства к парламенту после избрания.

    Среди прочих заявлений главы государства прозвучал тезис о невозможности возвращения Крыма и неподконтрольного Донбасса военным путем.

    Порошенко выступил в Верховной Раде
    УНИАН
    Президент говорит. Порошенко выступил в Раде с посланием

    "Армия России вторая в мире по мощности. Военный бюджет в 16 раз превышает украинский. Их армия в пять раз больше нашей. И возвращение конфликта в горячую фазу поставит крест на реформах", — подчеркнул президент.

    Также Порошенко заявил, что Крым нельзя вернуть военными методами. 

    "Можем ли мы отбить Крым у России силой? Нет", — сказал президент.

    Эта часть выступления Порошенко – просто как бальзам на душу, признается политолог-международник Олег Волошин.

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    "Эти тезисы говорил во всех эфирах. Теперь смогу ссылаться на Верховного главнокомандующего. Каждый ура-патриот прежде чем пошуметь "доколе?!", должен с утра осмыслить очевидную истину: победить Россию военным путём невозможно. Понимание этого позволяет рациональнее подходить ко всему остальному, что связано с конфликтом", – написал эксперт на своей странице в Facebook. 

    Позднее он добавил, что Порошенко надо отдать должное: "после лета 2014 он в этом вопросе последователен. Удивительно, что остальным приходится объяснять очевидное: против лома нет приёма". 

    Также Волошин сообщил, что некоторые только и говорят о возобновлении горячей фазы конфликта в Донбассе.

    Скриншот с сайта Facebook

    "А подход "никаких уступок" делает это неизбежным. Не будем договариваться, они сами вернут горячую фазу и напомнят, как создаются предпосылки для Минских соглашений. Смирение с обстоятельствами оно вообще многим народам помогало находить оптимальные решения", – считает политолог. 

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