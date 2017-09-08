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    Корнейчук: Порошенко намекнул, что РФ и США – за миротворцев в Донбассе

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    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (61)

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    РФ и США уже договорились, где именно в Донбассе будет расположен миротворческий контингент, и это мы увидим в некой совместной резолюции в Совбезе ООН, прогнозирует политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина

    РИА Новости Украина

    Президент Петр Порошенко в четверг, 7 сентября, выступил в Верховной Раде с ежегодным посланием к народным депутатам о внутреннем и внешнем положении Украины. Это уже четвертое обращение главы государства к парламенту после избрания.

    Кирилл Сазонов. Архивное фото
    Голос Столицы
    Миссия миротворцев в Донбассе завершится провалом

    Выступление Порошенко в Раде подтвердило версию о том, что миротворцы ООН на Донбассе – это согласованная позиция США и России, отмечает политический аналитик Дмитрий Корнейчук на своей странице в Facebook.

    "А теперь Трамп и Путин разыгрывают шоу для своего электората. США (через Украину) за миссию ООН на всем Донбассе. Россия — только на линии разграничения. Но, думаю, стороны уже договорились, где именно контингент будет расположен. И это мы увидим в некой совместной резолюции в Совбезе ООН", – считает эксперт.

    Главное, по его словам, что и США (Украина), и Россия – за ввод контингента ООН. 

    "Все остальное — элементы политтехнологий, которые должны показать: каждая из сторон продавила свою инициативу. Или ее часть", – подчеркнул Корнейчук.

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    Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

    Скриншот с сайта Facebook

    Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала неприемлемым формат миротворческой миссии в Донбассе, о котором заявил Путин, в частности, ее размещение, по мнению нардепа, должно быть на украинско-российской границе. При этом МИД Украины заявил, что Киев не приемлет присутствие россиян в миротворческой миссии для Донбасса и переговоры по этому поводу с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

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