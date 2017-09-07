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    Песков о плане Порошенко по миротворцам: РФ - не сторона конфликта

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (56)

    (обновлено: )41190
    Дмитрий Песков отметил, что РФ не является стороной этого конфликта, конфликт на юго-востоке Украины в первую очередь подлежит обсуждению между Киевом и властями республик - ЛНР и ДНР.
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Миротворцы могут размещаться в любой точке соприкосновения конфликтующих сторон и только с их согласия, Россия же не является стороной конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать план президента Украины Петра Порошенко.

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    УНИАН
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    "Любые миротворцы могут размещаться в точке соприкосновения конфликтующих сторон с согласия этих конфликтующих сторон. Как вы знаете, РФ не является стороной этого конфликта, конфликт на юго-востоке Украины в первую очередь подлежит обсуждению между Киевом и властями республик — ЛНР и ДНР, поэтому, наверное, это основная модальность, которую было бы неразумно отвергать и нелогично абстрагировать. Это первое и изначальное условие размещения любых миротворцев", — ответил Песков на вопрос о том, как Кремль оценивает этот план Порошенко: рассчитывает ли на сближение с Украиной по этому вопросу или будет придерживаться своего плана.

    Порошенко в четверг выступил в Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении, в котором подвел итоги работы властей, а также поставил задачи перед парламентом по проведению новых реформ. Он коснулся вопроса о конфликте в Донбассе, отметив, что выступает за мирное его урегулирование с привлечением миротворцев ООН.

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