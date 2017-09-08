Закон о реинтеграции Донбасса... последние штрихи

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Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Остался последний штрих

Накануне, в четверг, 7 сентября, во время своего ежегодного послания к Раде президент Петр Порошенко заявил, что таинственный проект закона о реинтеграции Донбасса в ближайшее время будет представлен для обсуждения общественности. По его словам, работа над законопроектом заканчивается, и вскоре он будет вынесен на обсуждение в Украине и среди международных партнеров. Однако окончательное слово будет за народными депутатами.

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Еще в конце августа представитель президента Украины в Раде Ирина Луценко отмечала, что документ уже готов на 99% к внесению в украинский парламент. "Я думаю, что он появится, окончательный вариант, после возвращения президента Украины из Генеральной ассамблеи ООН. Держала закон в руках, читала все статьи, обсуждала со специалистами лично я. Остался единственный момент – о миротворцах. Мы будем включать эту статью в закон, мы будем включать, какой вид будет иметь эта миротворческая миссия, какие ее функции", — говорила Луценко.

Таинственный законопроект

После того, как Порошенко 14 июня впервые объявил о разработке законопроекта, документ сразу вызвал бурные обсуждения, а вокруг него возникло множество версий. Однако никакой конкретики от официальных властей тогда не последовало. Деталей того, каким именно президент видит воссоединение Украины с неподконтрольными районами, он тогда не раскрыл, но заверил, что процесс будет базироваться на Минских соглашениях.

Примечательно, что накануне спича президента, этой темы коснулся и секретарь СНБО Александр Турчинов. Правда, в контексте необходимости замены АТО и перехода к новому формату защиты страны.

Отмечалось, что Киев намерен юридически закрепить понятие "гибридной войны РФ", что позволит обосновать применение армии в этом регионе. В Киеве считают, что законопроект о реинтеграции Донбасса определит правовой статус отдельных районов Луганской и Донецкой областей, признав их "оккупированными".

Однако текст законопроекта о реинтеграции Донбасса до сих пор официально так и не был обнародован.

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В чем суть

Напомним, 12 июля в СМИ впервые просочился текст законопроекта о реинтеграции Донбасса.

Отмечалось, что документ признает ОРДЛО оккупированными территориями и дает право президенту ввести военное положение, что сразу наделало немало шуму на фоне очередного обострения ситуация в Донбассе.

Целями реинтеграции Донбасса в документе объявлялись "освобождение территорий и восстановление конституционного строя", а также защита прав и свобод людей, "пострадавших от российской агрессии" (статья 4).

Впоследствии у президента уточнили, о чем будет идти речь в новом законе.

РИА Новости Украина собрало все новые подробности законопроекта о реинтеграции Донбасса.

Особенностью законопроекта является то, что документ впервые вводит в украинский юридический обиход понятие "страны-агрессора".

Представитель президента в Раде Ирина Луценко подчеркивала, что в законопроекте будет определено, что РФ является страной-агрессором по отношению к Украине в соответствии с международными нормами.

"Она отметила, что предусмотренное законом определение РФ как агрессора и определение Украины, как самообороняющейся, дают возможность утверждать, что Украина не оглашает РФ войны. И, с другой стороны, определяет, что это не гражданская война, "к чему постоянно РФ апеллирует", — говорила Ирина.

Кроме того, законопроект отходит от понятия Антитеррористической операции, заменяя понятием "самооборона Украины" в соответствие с 51-й статьей Устава ООН.

По мнению властей, это решает юридическую коллизию с применением Вооруженных сил и Нацгвардии в зоне конфликта. Как известно, формат АТО предполагает участие в силовых операциях лишь сил специальных операций СБУ. В то же время подчеркивается, что формат "самообороны Украины" не имеет ничего общего с введением военного положения и тем более с объявлением войны.

"Объединение этих двух понятий дает нам возможность получить летальное оружие, продолжать усиливать и требовать от наших партнеров санкций и третье: это не война, что дает возможность сотрудничать со Всемирным банком, с Международным валютным фондом, дает возможность нашим инвесторам и кредиторам понимать, что Украина делает реформы и продолжать все реформы, начатые на сегодняшний день", — заявляла Ирина Луценко.

Законопроект впервые официально признает ДНР и ЛНР "оккупированными территориями" и Украина не несет ответственности за все, что происходит на этих территориях.

Ответственность за все там происходящее возлагается на "страну-агрессора".

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Законопроект фиксирует, что все "органы власти" и "должностные лица", осуществляющие якобы госуправление на оккупированных территориях, незаконны. Соответственно, все их решения не имеют силы, в том числе и в том, что касается имущественных прав граждан на недвижимость, землю и тому подобное.

Также документ наделяет президента широкими полномочиями.

"Президент Украины в период действия этого закона может принимать решение об использовании ВСУ и других законных военных формирований в Донецкой и Луганской областях для сдерживания и отпора вооруженной агрессии РФ, восстановления территориальной целостности Украины, обеспечение охраны и обороны госграницы страны и линии разграничения", – говорится в проекте закона.

Законопроект также позволит формировать оперативный штаб. Этот оперативный штаб будет подчиняться президенту Украины, как верховному главнокомандующему, а также Генштаба.

"В результате создания такого оперативного штаба все силовые подразделения ВСУ, Нацгвардии, других формирований, а также ВГА, которые теперь будут действовать под единым стратегически взвешенным руководством, позволят правильно воплощать государственную политику Украины по деоккупации части донецких и луганских территорий", — рассказывал замглавы фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук.

Про выборы можно забыть?

Законопроект о реинтеграции оккупированных территорий Донбасса не допускает проведения каких-либо выборов до момента деоккупации территорий, заявлял народный депутат Украины фракции Блок Петра Порошенко Алексей Гончаренко.

"Как раз принятие этого закона вообще ставит точку в проведении каких-либо выборов до момента деоккупации этой территории", — отмечал он.

По материалам из открытых источников интернет