Франция проанализирует предложение РФ по миротворцам - глава МИД

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Париж проанализирует предложение РФ о размещении миротворцев ООН на востоке Украины, попытается увязать его с минскими соглашениями, заявил в пятницу глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Мы со своей стороны проанализируем это предложение российской стороны и постараемся увязать эту инициативу с минскими соглашениями", — заявил Ле Дриан на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Как признался сам французский министр, его эта инициатива "очень интересует". "Я считаю, что Россия впервые говорит о введении сил ООН в этот очаг (конфликта — ред.) на Украине", — отметил Ле Дриан.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил в минувший вторник, что Россия направила председателю Совета Безопасности ООН и генеральному секретарю проект резолюции об учреждении миссии по содействию защите наблюдателей ОБСЕ на юго-востоке Украины. Консультации по документу начнутся на уровне экспертов и далее — на уровне постпредов.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.