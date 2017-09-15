Миротворцы и Донбасс. Путин призвал Макрона поддержать Россию

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин призвал президента Франции Эммануэля Макрона поддержать инициативу РФ об учреждении миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждено также развитие внутриукраинского кризиса. Отмечена важность полного и неукоснительного соблюдения сторонами конфликта достигнутых договоренностей, в том числе т.н. "школьного перемирия", согласованного в контактной группе и поддержанного лидерами государств "нормандского формата". Владимир Путин призвал Эммануэля Макрона поддержать российскую инициативу об учреждении миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ) на юго-востоке Украины", — говорится в сообщении.

Президент РФ ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая.

Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ.