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    Россия

    Миротворцы и Донбасс. Путин призвал Макрона поддержать Россию

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (97)

    (обновлено: )16910
    Российский лидер призвал президента Франции поддержать инициативу РФ об учреждении миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины.
    Президент РФ В. Путин на саммите лидеров БРИКС. День второй
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин призвал президента Франции Эммануэля Макрона поддержать инициативу РФ об учреждении миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе, сообщает пресс-служба Кремля.

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    "Обсуждено также развитие внутриукраинского кризиса. Отмечена важность полного и неукоснительного соблюдения сторонами конфликта достигнутых договоренностей, в том числе т.н. "школьного перемирия", согласованного в контактной группе и поддержанного лидерами государств "нормандского формата". Владимир Путин призвал Эммануэля Макрона поддержать российскую инициативу об учреждении миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ) на юго-востоке Украины", — говорится в сообщении.

    Президент РФ ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая.

    Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ.

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