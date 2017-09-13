В Донбассе со страхом заговорили о миссии миротворцев

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

Украинская сторона готовится к вторжению и зачистке всего населения Донбасса, лояльного к самопровозглашенной Донецкой народной республике. Миротворческий контингент в украинском варианте будет использован для чего угодно, но только не для действительного установления мира в регионе. Об этом накануне заявил глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко в ходе интервью одному из федеральных телеканалов России.

По словам лидера самопровозглашенной ДНР в Донецке рассматривают возможное введение миротворцев ООН на территорию Донбасса, как охрану наблюдательной миссии ОБСЕ. При этом, по мнению Захарченко с украинской стороны наблюдается насыщение фронта оружием, регулярно отмечаются и попытки прорвать линию обороны ополченцев.

"Мы готовы обсудить с Киевом условия нахождения миротворческой миссии ООН, но, я думаю, Киев хочет просто забрать всю территорию ДНР, взять под контроль границы, ввести сюда войска. Киев готовится к войне. Каждое новое перемирие, объявленное Украиной, вызывают усмешку. Наблюдается насыщение фронта оружием, регулярно отмечаются и попытки прорвать линию обороны ДНР. Это не одиночные или хаотичные случаи. Это целенаправленная проверка слабых мест, разведка боем", – отметил Захарченко.

В то же время руководитель самопровозглашенной Донецкой народной республики добавил, что признание Киевом независимости ДНР станет идеальным вариантом для прекращения боевых действий и установления мира в Донбассе.

"Идеальный вариант разойтись миром с Украиной – это получить независимость, и чтобы Киев ее признал. Это мое личное мнение, и, я думаю, такое мнение поддерживают наши граждане. А дальше мы сами будем решать, как мы будем жить, с кем мы будем дружить, в какое государство мы будем входить. Это уже личное решение жителей. Дальше референдум и наше решение", – сказал Захарченко.

Напомним, что 5 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин поручил министерству иностранных дел РФ подготовить проект резолюции в Совет Безопасности ООН о введении миротворцев в Донбасс для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ. Буквально на следующий день власти самопровозглашенной ДНР отреагировали на предложение президента России рассмотреть в Совете Безопасности ООН размещение миротворцев на линии разграничения в Донбассе и выразили готовность обсуждать эту инициативу.

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11 сентября президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого была высказана готовность расширить полномочия миротворческой миссии ООН в Донбассе. Москва выразила готовность дополнить предлагаемые в российском проекте резолюции Совбеза функции миссии ООН. Сообщается, что обеспечение охраны наблюдателей ОБСЕ миротворцами может осуществляться не только на линии соприкосновения после разведения сил и средств обеих сторон, но и в других местах, где СММ ОБСЕ выполняют свою работу в соответствии с минскими договоренностями.

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При всем этом в самопровозглашенной Донецкой народной республике подчеркнули, что говорить о миротворцах в Донбассе можно лишь после выполнения украинской стороной части минских соглашений, которая касается безопасности. В частности, это соблюдение режима прекращения огня и отвод тяжелого вооружения. Также в ЛДНР настаивают на том, что без одобрения со стороны самопровозглашенных республик Донбасса никакие изменения в формате урегулирования невозможны – официальный Киев должен перейти к прямому диалогу с Донецком и Луганском.