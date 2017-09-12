Разбираем новый вариант размещения миротворцев в Донбассе

Геворг Мирзаян, для РИА Новости Украина

Пока Украина следит за увлекательной Мишиадой, а активисты вносят Саакашвили и Тимошенко в списки сайта "Миротворец" (к большому неудовольствию тех, кто там находится), Россия решает свои проблемы с Европой. Судя по всему, стороны нащупали путь выхода из санкционного тупика.

Нащупала Россия его с Германией, часть истеблишмента которой уже давно тяготится российско-европейским конфликтом, и стала тяготиться еще больше после того, как американский конгресс стал открыто навязывать Европе продолжение и углубление этого конфликта.

Давайте заканчивать

"Нужно прийти к своего рода политике разрядки в отношении России. Никакая другая страна так сильно не заинтересована в этом, как Германия, экономически и политически", — заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Он уже заявлял о том, что для начала снятия санкций не нужно полное исполнение Минска, и сейчас снова подтвердил эту точку зрения. "Формальное решение: полный мир — полная отмена санкций, но это совершенно нереалистичная позиция. Мы шаг за шагом принимали решения о санкциях, мы будем их так же постепенно отменять", — отметил Габриэль.

Речь, понятно, идет о наиболее важном для России "Донбасском пакете" санкций, подразумевающем ограничения против российской экономики. О сохранении "Крымского пакета" в обмен на молчаливое признание Западом статус-кво полуострова все давно договорились.

Собственно, первые шаги по снятию "Донбасского пакета" Москва и Берлин уже согласовали. По словам, Габриэля процесс снятия санкций начнется в момент установления режима перемирия, а для перемирия стороны сейчас решают вопрос о введении миротворцев на Донбасс. И Россия уже идет на уступки – если раньше позиция Москвы была "миротворцы исключительно на линии разграничения", то после разговора Путина и Ангелы Меркель она ощутимо подвинулась.

Всех сдал?

"Владимир Путин подробно остановился на российской инициативе об учреждении миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ). С учетом высказанных Ангелой Меркель соображений российский лидер отметил готовность дополнить предлагаемые в российском проекте резолюции Совета Безопасности функции упомянутой миссии ООН. Имеется в виду, что обеспечение охраны наблюдателей ОБСЕ ооновцами может осуществляться не только на линии соприкосновения после разведения сил и средств обеих сторон, но и в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки в соответствии с минским Комплексом мер", — говорится на сайте Кремля.

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Украинская власть, которой после конфуза с процедурой встречи "ласкового Миши" срочно нужна была хоть какая-нибудь победа, восприняла заявление Путина как свидетельство того, что Кремль сдался. Что Путин под масштабным давлением со стороны Запада капитулировал и согласился на требование Украины поставить под контроль миротворцев не только границу между самопровозглашенными республиками и Украиной, но и самопровозглашенными республиками и Россией.

С такой же точкой зрения выступили и противники Путина внутри России, обиженные его умеренной линией по Донбассу. "Уже "линии разделения" недостаточно. Уже "инспекционные поездки" на другие территории могут сопровождаться вводом "миротворцев". Интересно, Ростов-на-Дону в зону предполагаемых инспекций войдет? А там, глядишь, и Ставрополь недалеко, и Краснодар… "Дорогим западным партнерам" рады будут везде", — говорит бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

Возможно, так оно и есть. Возможно, под давлением Запада (который расколот, и часть его уже с отвращением смотрит на своего украинского голема), стойкости Украины (которая стоит на грани очередного гражданского противостояния и досрочных выборов) и аккурат под начало президентской кампании в России Путин решил отступить, выбросить Минские соглашения и сдать границу Украине.

Однако более вероятен другой сценарий – Владимир Путин действительно немного отступил, но лишь в тех моментах, которые не имели критического значения для его плана.

Учимся читать

Прежде всего, взглянем на заявление с сайта Кремля, а точнее на последние его строчки, которые украинские пропагандисты и тов. Стрелков, видимо, не прочитали: "… где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки в соответствии с минским Комплексом мер".

Напомним, что по Минскому комплексу мер у ОБСЕ есть четко оговоренные функции.

Во-первых, обеспечение эффективного мониторинга и верификации режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения с первого дня отвода с применением всех необходимых технических средств, включая спутники, БПЛА, радиолокационные системы и пр" (ст. 3).

Во-вторых, наблюдение за выводом всех иностранных вооруженных формирований, военной техники и наемников с территории Украины (ст. 10).

И, наконец, в-третьих, наблюдение за местными выборами (ст.12). Ни один из этих пунктов не дает ОБСЕ при поддержке миротворцев контролировать границу непризнанных республик, а также осуществлять "полицейские функции" (теоретически выборы позволяют осуществлять охрану правопорядка, но их пока нет).

Да, теоретически можно ради провокации отправить миротворцев с миссией на границу, где их развернут, после чего возмущаться нарушением Москвой договоренностей с Германией. Однако Зигмар Габриэль говорит о начале снятия санкций не после размещения миротворцев, не после их контроля за границей с России, а после "начала перемирия".

Украина может использовать сомнительную, но ложащуюся в линию западной пропаганды формулу "без контроля над границей невозможен режим перемирия, поскольку русские войска будут туда-сюда ходить" для обоснования своей позиции. И тут многое будет зависеть от политической воли Берлина.

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Да, чисто теоретически с немцами могут не согласиться поляки или прибалты. Однако для снятия санкций против России нужен не консенсус внутри ЕС, а голос одной из стран, которая просто выступит против их продления. Возможно, не Германии – все-таки лидер ЕС не имеет права игнорировать мнение остальных. Но, вполне подойдет голос той же Венгрии, которая обиделась на Украину за новый закон о языке преподавания в школах и уже пообещала не поддерживать инициативы Киева на международных площадках. Если Москва и Берлин договорятся, то венгерского премьера Виктора Орбана могут попросить сдержать свое слово.

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