Корнейчук: РФ и США уже все решили по миротворцам для Донбасса

РИА Новости Украина

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что предложение России по миротворческим силам ООН в Донбассе – интересное, но еще больше разделит Украину. Об этом он заявил во время выступления на 14-й ежегодной международной конференции "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

По его словам, если в Донбассе будут введены миротворческие войска, которые займутся контролем за тяжелым вооружением и границей, то это будут "значительные шаги для выполнения минских соглашений" и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Также спецпредставитель Госдепа в Украине назвал три условия, при которых США поддержат миротворческий контингент ООН в Донбассе, отмечает на своей странице в Facebook политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

"1) Он должен обеспечивать безопасность на всей территории. 2) Находится также на границе ЛДНР и России. 3) Контролировать хранение тяжелого вооружения в ЛДНР", — перечислил эксперт.

По словам Корнейчука, поскольку вопрос уже согласован между Вашингтоном и Москвой, то интересно понаблюдать, какую итоговую компромиссную резолюцию ООН мы увидим.

"Думается, там добавят фразу "для охраны миссии ОБСЕ". Меркель уже дала соответствующий мессидж о согласии на такой вариант Путина. Хотя опять же — это все игра. Вашингтон и Москва уже все решили…", — добавил аналитик.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

Скриншот с сайта Facebook

При этом, как отметил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, позиция России по размещению в Украине миротворцев гибкая. А официальный Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ.