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    Интервью

    Корнейчук: РФ и США уже все решили по миротворцам для Донбасса

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (118)

    (обновлено: )82402
    Скорее всего, в резолюции ООН по миротворцам в Донбассе добавят фразу "для охраны миссии ОБСЕ", считает политэксперт Дмитрий Корнейчук. Хотя в целом все это игра, уверен он, потому что решение ключевых игроков уже принято.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что  предложение России по миротворческим силам ООН в Донбассе – интересное, но еще больше разделит Украину. Об этом он заявил во время выступления на 14-й ежегодной международной конференции "Ялтинская европейская стратегия" (YES). 

    По его словам, если в Донбассе будут введены миротворческие войска, которые займутся контролем за тяжелым вооружением и границей, то это будут "значительные шаги для выполнения минских соглашений" и восстановления  суверенитета и территориальной целостности Украины.

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    Также спецпредставитель Госдепа в Украине назвал три условия, при которых США поддержат миротворческий контингент ООН в Донбассе, отмечает на своей странице в Facebook политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

    Миротворцы миссии ООН. Архивное фото
    Украинское фото
    CMC: миротворцы - реальный шанс для Донбасса

    "1) Он должен обеспечивать безопасность на всей территории. 2) Находится также на границе ЛДНР и России. 3) Контролировать хранение тяжелого вооружения в ЛДНР", — перечислил эксперт.

    По словам Корнейчука, поскольку вопрос уже согласован между Вашингтоном и Москвой, то интересно понаблюдать, какую итоговую компромиссную резолюцию ООН мы увидим.

    "Думается, там добавят фразу "для охраны миссии ОБСЕ". Меркель уже дала соответствующий мессидж о согласии на такой вариант Путина. Хотя опять же — это все игра. Вашингтон и Москва уже все решили…", — добавил аналитик.

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

    Скриншот с сайта Facebook

    При этом, как отметил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, позиция России по размещению в Украине миротворцев гибкая. А официальный Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ.  

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