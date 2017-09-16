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    Политика

    Порошенко примет участие в Генассамблее ООН

    (обновлено: )2601
    На полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава украинского государства Петр Порошенко проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран мира, в том числе президентом США.
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    пресс-служба президента

    КИЕВ, 16 сен — РИА Новости. В ходе рабочего визита в Соединенные Штаты Америки 18-21 сентября президент Украины Петр Порошенко примет участие в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщается в субботу на официальном сайте главы государства.

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    Ранее сообщалось, что Порошенко в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом 21 сентября обсудит Донбасс, сотрудничество в сфере безопасности, а также помощь США в вопросе реформ.

    Как отмечается, Порошенко выступит с речью в ходе общих прений Генассамблеи ООН, примет участие в саммите Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества, мероприятиях высокого уровня по вопросам реформирования ООН, а также по вопросу противодействия использованию интернета в террористических целях.

    "На полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава Украинского государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран мира, в том числе президентом США. Глава государства традиционно встретится с лидерами украинской общины США, представителями крымскотатарских организаций и представителями ведущих американских политологических и деловых кругов", — говорится в сообщении.

    Очередная сессия ГА ООН открылась 12 сентября. Общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня начнутся 19 сентября.

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