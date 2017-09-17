Погребинский: идея с миротворцами не будет реализована

"Сама по себе идея миротворцев правильная. Даже то, что об этом говорят, уже усиливает позиции настроенных на прекращение обстрелов. Это шанс сохранения жизней людей по обе стороны противостояния", – сказал политолог на пресс-конференции РИА Новости Украина.

Он предложил свою версию возможного разрешения конфликта: "легализованные российские войска и американские – с другой стороны, становятся на линию разграничения и обстрелы прекращаются, гарантируют отведение вооружения на правильное расстояние".

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В целом, считает Погребинский, идея с миротворцами вряд ли будет реализована, но она дает некую паузу сторонам конфликта.