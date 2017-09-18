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    В Кремле прокомментировали неучастие Путина в Генассамблее ООН

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    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в этом году график президента Владимира Путина не позволил ему принять участие в сессии Генассамблеи ООН.
    Экстренное заседание СБ ООН. Архивное фото
    Facebook Nikki Haley

    КИЕВ, 18 сен – РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ничего необычного в неучастии Владимира Путина в Генассамблее ООН нет, российский лидер это делает не каждый раз.

    Адвокат, правозащитник Елена Карнаух. Архивное фото
    Елена Карнаух/Facebook
    Невыполнение рекомендаций ООН чревато — правозащитник

    "Российская позиция в отношении ООН, ее (организации) лидирующая роль в мировых делах, руководящая роль, хорошая известна. Президент Путин неоднократно подтверждал свою приверженность этой линии", — сказал Песков журналистам.

    "Действительно, в этом году график президента не позволил ему принять участие в сессии Генассамблеи ООН, и он это делает не каждый год. Поэтому здесь нет ничего необычного", — добавил он.

    Двенадцатого сентября в Нью-Йорке официально открылась 72-я сессия Генеральной ассамблеи ООН, полномочия председателя главного совещательного органа всемирной организации принял глава МИД Словакии Мирослав Лайчак.

    "В то же время, нашу делегацию возглавляет министр иностранных дел (Сергей) Лавров, который, естественно, осуществит, как всегда, весьма интенсивные контакты на полях Генассамблеи", — пояснил Песков.

    Президент Украины Петр Порошенко заявил ранее, что обсудит освобождение пленных в Донбассе на Генассамблее ООН

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