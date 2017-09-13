Невыполнение рекомендаций ООН чревато — правозащитник

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Мониторинговая миссия ООН по правам человека обнародовала доклад, где проанализировала расследование в Украине громких уголовных дел.

В докладе говорится об отсутствии серьезных сдвигов в расследовании событий в центре Киева во время Революции достоинства 2014 года. Глава миссии в Украине Фиона Фрейзер отметила мало прогресса по привлечению к ответственности виновных в массовых расстрелах людей.

В миссии по правам человека также акцентируют внимание на торможении расследования событий второго мая в Одессе, ведь причастные к гибели полусотни людей на Куликовом поле до сих пор не наказаны.

В Организации объединенных наций обеспокоены, что в Украине до сих пор не расследовали убийство журналиста Павла Шеремета, который погиб в результате взрыва авто в центре столицы в 2016 году.

А пока в миссии по правам человека ООН следят за ситуацией вокруг лишения украинского гражданства и возвращения в страну Михаила Саакашвили.

Доклад миссии ООН по правам человека в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировала адвокат, правозащитник Елена Карнаух.

(текст публикуется на языке оригинала)

Зауваження місії ООН з прав людини щодо повільного розслідування резонансних справ в Україні — справедливі?

— У принципі, зауваження справедливі, однак ми маємо розуміти, що міжнародні інституції не можуть перетягувати на себе компетенцію судів чи компетенцію правоохоронних органів, тобто вони аналізують ту інформацію, яка в них є. Суд глибше, детальніше розбирається у справах. Адвокати, слідчі, прокурори глибше розбираються у справах. Кожна справа, в принципі, важка. Є недоліки, які ми бачимо з докладу, які ми, в принципі, бачимо в ЗМІ. Це висвітлюється і навіть онлайн, будь-хто може подивитись трансляцію судових засідань щодо справ Майдану. Однак ефективності не так уже багато, і це було констатовано ООН.

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Звіти місії ООН з прав людини зобов’язують українську владу до певних дій? Має бути якась офіційна реакція з українського боку?

— Такі доповіді містять в собі рекомендації. ООН не дає категоричних зауважень, категоричних планів дій або зобов’язань. ООН рекомендує, хоча всі прекрасно розуміють, що цю рекомендацію не виконавши в публічному політичному, геополітичному, міжнародному плані, Україна потім матиме до себе питання. Як на це будуть реагувати політики, це вже не просто слідчий має виконати певну вказівку. Це системна робота наших дипломатів з нашими органами щодо того, чи будемо ми виконувати ці рекомендації, чи є можливість і бажання у державних органів України виконувати ці рекомендації. На вищих щаблях ми бачимо, що є бажання, дипломатична робота проводиться, відмічаються в багатьох докладах ООН, в багатьох доповідях просування України на шляху щодо дотримання прав людини. Однак вже виконання на місцях в конкретних справах не так радує. Хоча зауважу, що ООН дуже жорстко ставиться до інших країн. Не знайдемо жодної країни, в якій би не було проблем, висвітлених ООН, особливо на пострадянському просторі.

Тобто ми не можемо сказати, що у нас якась ситуація вкрай погана?

— В Україні ситуація ускладнюється, і це також підтверджується і постійно констатується ООН, що постійно ускладнюється окупацією Криму раз, ситуацією бойових дій на сході України два, і тим, що це тягне економічну кризу, соціальну кризу, спалах насильства. Це констатується, це враховується і це погіршує ситуацію з правами людини, більше всього в Криму звертають увагу, більше всього на Сході звертають увагу, тобто багато інформації про те, що там і застосовують і катування до затриманих з нашої, української сторони на території, підконтрольній Україні. Це констатується. У 2013, 2012 роках ми з вами не могли таке уявити. Однак у нас бойові дії на території, і це ускладнює ситуацію. Однак будь-яка країна має питання, і ООН ці питання висвітлює, детально з’ясовує і надає рекомендації, які вона бачить зі своєї точки зору, щоб ці питання якось привести в лад нормально.

З якою періодичністю місія ООН з прав людини публікує звіт по Україні? Коли був останній такий і чим він відрізняється від нинішнього?

— По Україні публікуються звіти з прав людини або загальні звіти з прав людини, або спеціальних місій, або спеціальних комітетів. Тобто, наприклад, комітет із захисту прав жінок в 2017 році рекомендації, заключні рекомендації публікував. Доповідь, опублікована в останні місяці, вона стосується тих складних ситуацій – це сходу, це Криму, це ситуації на Майдані і таких резонансних справ, які зараз є. Публікуються доволі часто, публікуються і щодо прав інвалідів, і щодо расової дискримінації. Є такі питання в Україні, ми про них не задумуємось, а вони є, і публікуються кілька разів. Якщо питання серйозні, публікуються раз на рік. Якщо менше інформації, менше проблем, можуть раз на кілька років публікуватись. Ті питання, які ви озвучили – це питання, які резонансні і які цікаві широкому загалу суспільства, і за якими слідує суспільство. Тому ми про це знаємо. Про багато інших докладів просто не так багато людей знає, хоча вона є, і з ними Україна також працює. Наскільки ефективно – це вже інше питання.

В доповіді згадуються події, які відбуваються в Криму. Що Україна має зробити з юридичної точки зору?

— Україна з юридичної точки зору по Криму робить не так уже і мало. Про Крим не забувають. Оголошують заочні підозри, як ми знаємо, наприклад, кілька років тому опубліковані багато людей було опубліковано, що їм оголошені підозри заочно. Це судді і працівники державних органів. Прокуратура Криму працює на материковій частині. Те, що можна зібрати інформацію, те збирається і, за можливості, просуваються справи.

Напомним, поиск формата принуждения к миру на Донбассе зависит от политической воли руководства Украины, но также и от европейских партнеров, подчеркнул народный депутат Алексей Гончаренко.

А директор Института политического анализа Сергей Толстов считает, что нынешнее предложение Украины о введении миротворцев ООН на Донбасс Совбез ООН не поддержит.