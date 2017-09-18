ООН назвала страшную цифру голодающих в мире людей

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Число голодающих в мире растет после более чем десятилетия последовательного снижения, говорится в новом докладе ООН по мировой продовольственной безопасности и питанию.

"После неуклонного снижения на протяжении более десяти лет глобальный голод снова начал расти и в 2016 году затронул 815 миллионов человек, или 11 процентов населения мира", — говорится в сообщении.

По данным ООН, увеличение числа голодающих на 38 млн за год во многом обусловлено увеличением количества и масштабов вооруженных конфликтов и стихийных бедствий, связанных с изменением климата. При этом подчеркивается, что наиболее высокая доля голодающих и страдающих от неполноценного питания детей в мире была отмечена в зонах вооруженных конфликтов.

Сейчас общее количество голодающих в мире — 815 миллионов: Азия — 520 миллионов, Африка — 243 миллиона, Латинская Америка и Карибский бассейн — 42 миллиона.

В докладе говорится, что около 155 миллионов детей в возрасте до пяти лет отстают в росте, тогда как 52 миллиона страдают от истощения, то есть имеют недостаточный вес для своего роста.

В то же время, по оценкам авторов доклада, 41 миллион детей имеет избыточный вес.

Как сообщалось ранее, за последние десять лет число смертей в результате конфликтов и терроризма возросла на 143%, достигнув 150 тыс 500 смертей в 2016 году.