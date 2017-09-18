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    ООН назвала страшную цифру голодающих в мире людей

    (обновлено: )7511
    По данным ООН, после снижения на протяжении более десяти лет глобальный голод снова начал расти и в 2016 году затронул 815 миллионов человек, или 11 процентов населения мира.
    Жительница Африки с ребенком. Архивное фото
    flickr.com/Emanuele

    КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Число голодающих в мире растет после более чем десятилетия последовательного снижения, говорится в новом докладе ООН по мировой продовольственной безопасности и питанию.

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    "После неуклонного снижения на протяжении более десяти лет глобальный голод снова начал расти и в 2016 году затронул 815 миллионов человек, или 11 процентов населения мира", — говорится в сообщении.

    По данным ООН, увеличение числа голодающих на 38 млн за год во многом обусловлено увеличением количества и масштабов вооруженных конфликтов и стихийных бедствий, связанных с изменением климата. При этом подчеркивается, что наиболее высокая доля голодающих и страдающих от неполноценного питания детей в мире была отмечена в зонах вооруженных конфликтов.

    Сейчас общее количество голодающих в мире — 815 миллионов: Азия — 520 миллионов, Африка — 243 миллиона, Латинская Америка и Карибский бассейн — 42 миллиона.

    В докладе говорится, что около 155 миллионов детей в возрасте до пяти лет отстают в росте, тогда как 52 миллиона страдают от истощения, то есть имеют недостаточный вес для своего роста.

    В то же время, по оценкам авторов доклада, 41 миллион детей имеет избыточный вес.

    Как сообщалось ранее, за последние десять лет число смертей в результате конфликтов и терроризма возросла на 143%, достигнув 150 тыс 500 смертей в 2016 году.

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