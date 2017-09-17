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    Доклад: за 10 лет колоссально возросло число смертей из-за терроризма

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    По данным исследования, хотя люди и стали жить дольше и реже умирать от инфекционных заболеваний и преждевременных родов, смертность от сердечных заболеваний, конфликтов и терроризма возрастает.
    Боевик Исламского государства
    Associated Press Raqqa Media Office

    КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. За последние десять лет число смертей в результате конфликтов и терроризма возросла на 143%, достигнув 150 тыс 500 смертей в 2016 году, говорится в докладе в издании Live Science.

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    Отмечается, что хотя люди и стали жить дольше и реже умирать от инфекционных заболеваний и преждевременных родов, смертность от сердечных заболеваний, конфликтов и терроризма возрастает.

    По данным доклада, средняя продолжительность жизни в мире составляет сейчас 72,5 года (75,3 года для женщин и 69,8 года для мужчин). Наибольшая продолжительность жизни в Японии в 2016 году составляла 83,9 года, а в Центральноафриканской Республике — самая низкая — 50,2 года.

    В целом в 2016 году во всем мире насчитывалось 54,7 миллиона смертей. Причиной почти трех четвертей (72,3%) этих смертей стали так называемые "неинфекционные заболевания" или такие, которые не могут передаваться от человека к человеку, включая сердечные заболевания, инсульт и рак. Около 19% смертей в 2016 году были связаны с инфекционными заболеваниями, материнскими заболеваниями (которые возникают во время беременности и родов), неонатальными заболеваниями (которые происходят в период рождения) и заболеваниями, связанными с питанием (включающие недостаточность питания); причиной около 8% смертей были травмы.

    Как сообщалось ранее, правительство Великобритании планирует сократить бюджет подразделений по борьбе с терроризмом на 50 миллионов фунтов стерлингов. При этом в последнее время в Британии не редки случаи терактов.

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