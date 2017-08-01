Зэки обречены на голодную зиму - земли колоний сдают в аренду

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В кабинетах нынешнего руководства Министерства юстиции возникает масса бредовых идей, и о продаже земель киевского СИЗО №13 (Лукьяновского) — не единственная. Чиновники положили глаз на сельхозугодья и подсобных хозяйств, которые оказались в распоряжении некоторых колоний и которые помогали заключенным выжить при выделении мизерных средств на пропитание. По данным бывшего руководителя Пенитенциарной службы Украины, руководители министерства заставляют руководителей колоний сдавать земли в аренду и передавать им ежемесячно арендную плату в долларах.

"Очередная коррупционная схема затеянная в Минюсте заключается в том, что начальников колоний у которых есть сельхозземли, независимо от того, убыточное это хозяйство или нет, заставляют сдавать землю в аренду. Это называется "совместное пользование", но формально — это аренда на годы. Сегодня у нас примерно 15 сельхоз-колоний по всей Украине. Как мне жаловался один из начальников колонии, Минюст требует брать арендную плату не менее 100 долларов за гектар. В месяц должен передавать в Минюст 60 тысяч долларов. А значит, что в этой колонии 60 гектар хорошей, обработанной по правилам земли. И приблизительно столько же гектар земли в других колониях. Кто отказывается сдавать землю в аренду, тех увольняют", — рассказывает РИА Новости Украина Сергей Старенький.

Сегодня руководство Минюста интересует только земля, которой владеют учреждения исполнения наказания. При том, что те колонии, которые имели сельхозугодья, всегда были прибыльные, они всегда развивались и их поэтому сейчас прижимают, заставляют отдавать в аренду землю и продавать сельхозтехнику, которую закупили года три-четыре назад, уточняет Старенький

И закончиться это может тем, что арендаторы скажут, что нам на территории не нужна колония и зэки. Если до этого не снимут мораторий на продажу земли и ее не начнут распродавать с молотка вместе со всем имуществом Пенитенциарной службы.

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По слухам, часть сельхозземель принадлежащих Пенитенциарной службе сегодня арендует Олег Бахматюк, владелец крупнейшего агрохолдинга Украины. Так сказать, по старой дружбе с руководством Минюста.