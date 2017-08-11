О голоде, еде и переедании. Откровения министра соцполитики

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Оказывается украинцы тратят много на питание, потому что много едят. К такому феноменальному выводу пришел Андрей Рева — глава Министерства соцполитики, которое между прочим призвано улучшать жизнь украинцев.

Свою точку зрения на эту проблему чиновник озвучил в эфире канала 112 Украина. В передаче была приведена статистика: граждане Украины тратят 50% доходов на еду, в Германии этот показатель – 14%, а в Польше – 25%. Интересно, что в Германии, при таких-же ценах на продукты, средняя зарплата примерно 2,5 тысячи евро, а украинцы получают примерно 200-250 евро в месяц.

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По мнению Ревы, причина кроется в том, что украинцы по сравнению с европейцами любят покушать.

"У наших людей есть такая историческая традиция: голодоморы, войны заставляли их относиться к проблеме питания не так, как в других странах… Немцы едят немного по-другому. У них другой рацион. Их культура питания очень отличается от нашей. Учитывая, что цены на продукты примерно одинаковы в Украине и Германии, они едят меньше не потому, что у них нет возможности, а потому что такая культура. И поэтому они тратят меньше по сравнению с нашими людьми", — высказался Рева.

Такие слова министра вызвали взрыв негодования в соцсетях. За такие выводы Реву даже предложили наградить премией "Золотая ж*па", стать ему экстрасенсом, кодировать от чревоугодия и многое другое.

В режиме тотальной экономии

Бедность стала характерной чертой украинской действительности. А на фоне повального роста цен и тарифов слова министра звучат как откровенное издевательство.

Траты украинцев на продукты растут с каждым месяцем. Согласно подсчетам экспертов, закупка 19 основных товаров в магазине обходится нашим соотечественникам минимум в 700 грн и составляет более 10% ежемесячного дохода.

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Из-за резкого роста тарифов и цен украинцы вынуждены экономить буквально на всем. По последним соцопросам, 86% украинцев заявили, что вынуждены "затягивать пояса" и экономить на одежде, обуви, а также на питании. Об этом свидетельствуют результаты опроса Research&Branding Group, проведенного в июне 2017 года.

При этом лишь 4% опрошенных утверждали, что сегодня не экономят ни на чем.

По данным соцопроса КМИС в мае 2017 года, лишь 50,3% украинцам полностью хватает денег на еду, а покупать одежду уже трудно. Лишь 27% ответили, что им хватает денег на еду, одежду и могут немного откладывать. При этом 17,8% украинцам не хватает денег даже на еду.

Как констатирует официальная статистика, за три года украинцы сократили потребление всех продуктов.

Издание "КП в Украине" подсчитало, что за три года среднестатистический украинец стал есть продуктов на 4,3 кг в месяц меньше. То есть по сравнению с 2013 годом украинцы стали есть в год на 50 кг продуктов меньше!

В большинстве случаев экономят на рыбе, мясе, чае и кофе.

За последние три года потребление рыбы и рыбопродуктов среднестатистическим украинцем сократилось на треть. На втором месте по темпам падения — фрукты, ягоды и орехи (- 19,5%). Перечеркнул кризис и надежды украинцев на сладкую жизнь: потребление сахара за три года снизилось на 10%, растительное масло (-11,8%), картофель (-5,6%), овощи и бахчевые (-2,1%), хлеб и хлебобулочные изделия (-7,8%).

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Кроме того, украинцы стали меньше есть мяса. Например, в 2013 году в среднем один человек потреблял 62 кг мясных продуктов. А в 2016году эта цифра снизилась на 6 кг – до 56, сообщает Госстат.

Как отмечают эксперты, такая тенденция происходит из-за роста цен.

Сейчас в столичных супермаркетах телятина стоит от 120 до 140 гривен за кг, свинина – от 130 до 150 гривен. В общем, за последние полгода цены на мясо выросли на 20%.

По прогнозам, мясо подешевеет к осени, но не существенно. Стоимость свинины упадет на 3-5% (на 4-6 гривен), говядины – на 10% (на 12-14 гривен).

По материалам из открытых источников интернет