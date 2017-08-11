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    Аналитика и комментарии

    О голоде, еде и переедании. Откровения министра соцполитики

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    Есть надо меньше: Минсоцполитики против украинцев (13)

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    Оказывается украинцы тратят много на питание, потому что много едят. Таким заявлением шокировал глава Министерства соцполитики, которое призвано улучшать жизнь украинцев. Тем временем, пишут СМИ, по сравнению с 2013 годом украинцы стали есть на 50 кг продуктов меньше.
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    RIA News Юрий Сомов | Перейти в фотобанк

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Оказывается украинцы тратят много на питание, потому что много едят. К такому феноменальному выводу пришел Андрей Рева — глава Министерства соцполитики, которое между прочим призвано улучшать жизнь украинцев. 

    Продукты питания на одном из киевских рынков. Архивное фото
    Алексей Дорошенко/Facebook
    Украина минус государственное регулирование цен на продукты

    Свою точку зрения на эту проблему чиновник озвучил в эфире канала 112 Украина. В передаче была приведена статистика: граждане Украины тратят 50% доходов на еду, в Германии этот показатель – 14%, а в Польше – 25%. Интересно, что в Германии, при таких-же ценах на продукты, средняя зарплата примерно 2,5 тысячи евро, а украинцы получают примерно 200-250 евро в месяц.

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    По мнению Ревы, причина кроется в том, что украинцы по сравнению с европейцами любят покушать.

    "У наших людей есть такая историческая традиция: голодоморы, войны заставляли их относиться к проблеме питания не так, как в других странах… Немцы едят немного по-другому. У них другой рацион. Их культура питания очень отличается от нашей. Учитывая, что цены на продукты примерно одинаковы в Украине и Германии, они едят меньше не потому, что у них нет возможности, а потому что такая культура. И поэтому они тратят меньше по сравнению с нашими людьми", — высказался Рева.

    Такие слова министра вызвали взрыв негодования в соцсетях. За такие выводы Реву даже предложили наградить премией "Золотая ж*па", стать ему экстрасенсом, кодировать от чревоугодия и многое другое. 

    В режиме тотальной экономии

    Продуктовый магазин
    Украинское фото
    По Фрейду. О рационе украинцев и комплексах министра

    Бедность стала характерной чертой украинской действительности. А на  фоне повального роста цен и тарифов слова министра звучат как откровенное издевательство.

    Траты украинцев на продукты растут с каждым месяцем. Согласно подсчетам экспертов, закупка 19 основных товаров в магазине обходится нашим соотечественникам минимум в 700 грн и составляет более 10% ежемесячного дохода. 

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    Из-за резкого роста тарифов и цен украинцы вынуждены экономить буквально на всем. По последним соцопросам, 86% украинцев заявили, что вынуждены "затягивать пояса" и экономить на одежде, обуви, а также на питании. Об этом свидетельствуют результаты опроса Research&Branding Group, проведенного в июне 2017 года. 

    При этом лишь 4% опрошенных утверждали, что сегодня не экономят ни на чем.

    По данным соцопроса КМИС в мае 2017 года, лишь 50,3% украинцам полностью хватает денег на еду, а покупать одежду уже трудно. Лишь 27% ответили, что им хватает денег на еду, одежду и могут немного откладывать. При этом 17,8% украинцам не хватает денег даже на еду.  

    Вслед за летом. В Украине - очередное подорожание ряда продуктов РИА Новости Украина: http://rian.com.ua/infografika/
    РИА Новости Украина
    Вслед за летом. В Украине очередное подорожание ряда продуктов

    Как констатирует официальная статистика, за три года украинцы сократили потребление всех продуктов.  

    Издание "КП в Украине" подсчитало, что за три года среднестатистический украинец стал есть продуктов на 4,3 кг в месяц меньше. То есть по сравнению с 2013 годом украинцы стали есть в год на 50 кг продуктов меньше!

    В большинстве случаев экономят на рыбе, мясе, чае и кофе.

    За последние три года потребление рыбы и рыбопродуктов среднестатистическим украинцем сократилось на треть. На втором месте по темпам падения — фрукты, ягоды и орехи (- 19,5%).  Перечеркнул кризис и надежды украинцев на сладкую жизнь: потребление сахара за три года снизилось на 10%, растительное масло (-11,8%), картофель (-5,6%), овощи и бахчевые (-2,1%), хлеб и хлебобулочные изделия (-7,8%).  

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    Продукты питания в супермаркете. Архивное фото
    Архивное фото
    Отмена госрегулирования цен на продукты питания: опрос экспертов

    Кроме того, украинцы стали меньше есть мяса. Например, в 2013 году в среднем один человек потреблял 62 кг мясных продуктов. А в 2016году эта цифра снизилась на 6 кг – до 56, сообщает Госстат. 

    Как отмечают эксперты, такая тенденция происходит из-за роста цен. 

    Сейчас в столичных супермаркетах телятина стоит от 120 до 140 гривен за кг, свинина – от 130 до 150 гривен. В общем, за последние полгода цены на мясо выросли на 20%.

    По прогнозам, мясо подешевеет к осени, но не существенно. Стоимость свинины упадет на 3-5% (на 4-6 гривен), говядины – на 10% (на 12-14 гривен). 

    По материалам из открытых источников интернет 

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