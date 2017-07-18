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    В мире

    ООН назвала количество голодающих в мире людей

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    Как отметили в ООН, хотя за последние 10 лет более миллиарда людей смогли выбраться из нищеты, примерно 760 млн все еще живут за чертой бедности, на 1,9 долларов США в день.
    Жительница Сьерра-Леоне в Африке с ребенком. Архивное фото
    flickr.com/John Atherton

    КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Около 760 млн людей во всем мире живут на менее чем $ 2 в день, говорится в заявлении Генсека ООН.

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    "За последние 10 лет более миллиарда людей смогли выбраться из нищеты. Однако примерно 760 млн все еще живут за чертой бедности, на 1,9 долларов США в день", — сообщает Центр Новостей ООН.

    По данным организации, с 2000 по 2015 год удалось добиться снижения на 37% уровня материнской смертности и на 44% — уровня смертности детей в возрасте до пяти лет.

    ООН считает, что блага от успехов в области развития распределяются неравномерно как между странами, так и между сельскими и городскими жителями и даже между женщинами и мужчинами. 

    Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что международное сообщество недостаточно поддерживает Украину в вопросе помощи переселенцам.

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