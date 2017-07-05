Население Украины - неутешительный доклад ООН

Антон Курилкин — Sputnik, для РИА Новости Украина

Опубликованный в начале июня доклад Департамента по экономическим и социальным вопросам Секретариата ООН зафиксировал множество демографических парадоксов. Sputnik разобрался в трендах на ближайшее столетие и рассказал, как грядущие перемены отразятся на странах постсоветского пространства.

Средняя продолжительность жизни, например, в России значительно увеличилась: с 66,6 лет в начале 1990-х до 71,2 в 2017 году. К концу века этот показатель возрастет до 83,4. С момента распада СССР средняя продолжительность жизни во всех странах постсоветского пространства выросла. Причин для такого роста несколько, но главная – улучшение качества жизни.

Это глобальный тренд: такая динамика прослеживается во всех странах мира без исключения. И, казалось бы, можно сделать позитивный вывод: условия жизни становятся более комфортными, а мир – безопасней, однако перемены неизбежно приведут к старению населения, и на фоне снижения рождаемости – к его вымиранию. Эксперты приходят к шокирующим выводам: уже к 2050 году людей старше 80 лет на земном шаре станет втрое больше (425 миллионов).

В чем парадокс?

Численность населения планеты стремительно растет. В 2017 году население Земли вырастет до 7,55 миллиарда человек. Этому способствует средняя продолжительность жизни на отметке 71,9, а также высокий коэффициент фертильности (среднее число рождений на одну женщину), который составляет 2,47.

При этом в большинстве постсоветских стран население вымирает: серьезные опасения вызывает ситуация в Латвии, Литве, Молдове и Украине. Позитивная динамика сохраняется лишь в странах Центральной Азии и Азербайджане.

В советские годы наблюдался противоположенный тренд. Население всех республик кроме Беларуси, Эстонии, Латвии, РСФСР и Украины во второй половине восьмидесятых увеличивалось. Демографическая ситуация кардинальным образом изменилась в 1990-е годы, когда численность населения стран бывшего СССР начала резко сокращаться. К началу XXI века позитивная динамика сохранялась лишь в странах Центральной Азии и Азербайджане.

sputnik.by Население Земли в конце столетия

2050 год: начало вымирания

К середине века демографическая ситуация в постсоветских странах будет только ухудшаться. Численность населения на территории бывшего СССР сократится на 2,2 миллиона, а средняя продолжительность жизни составит 77 лет. Дольше всех будут жить эстонцы – в среднем 82 года и 9 месяцев, а в Туркменистане продолжительность жизни будет наименьшей (71,6 года).

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Как предсказывают эксперты ООН, позитивная ситуация сохранится в Азербайджане и странах Центральной Азии, но ненадолго – после 2050 года Азербайджан и Узбекистан, как и страны Европы, начнут вымирать.

Популяция человечества достигнет планки в 9,7 миллиарда человек. Самым густонаселенным континентом останется Азия. По численности населения Индия обгонит Китай на 300 миллионов человек, а Нигерия вытеснит США с третьего места. Россия окажется в этом списке на 15-м месте.

sputnik.by 2050 год: начало вымирания

В конце столетия

По расчетам специалистов ООН, в 2100 году численность населения Земли поднимется до отметки 11,1 миллиарда. Почти во всех постсоветских государствах этот показатель будет падать. В Узбекистане будут проживать порядка 38 миллионов граждан, в Армении — всего 1,8 миллиона человек, а в Эстонии — меньше одного миллиона.

В отношении Украины эксперты пришли к неутешительным выводам: в 2100 году здесь будет проживать на 16 миллионов человек меньше, чем в 2017.