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    Общество

    Не менее 70 мирных жителей погибли в Донбассе за полгода - ООН

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    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты (757)

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    В докладе управления ООН по координации гуманитарных вопросов отмечается, что в июне были убиты 12 человек и 53 ранены, эти цифры на 14% ниже, чем данные за май.
    Последствия обстрела Ясиноватой в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. По меньшей мере 71 человек погиб в результате АТО в Донбассе за первые шесть месяцев года, говорится в докладе управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

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    УНИАН
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    "Согласно данным управления верховного комиссара ООН по правам человека, с 1 января по 30 июня 2017 по меньшей мере 392 мирных жителя пострадали (71 человек был убит, ранены 321)", — говорится в докладе УКГВ за июнь. По сравнению с данными за первые шесть месяцев период в 2016 года, этот показатель вырос на 61%.

    Сообщается, что в июне были убиты 12 человек и 53 ранены, эти цифры на 14% ниже, чем данные за май. "Небольшое снижение может быть отнесено к перемирию на период сбора урожая. Причины ранений разнятся, однако превалируют инциденты, связанные с минами, неразорвавшимися снарядами (63 и 28 процентов случаев соответственно)", — говорится в документе.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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