Не менее 70 мирных жителей погибли в Донбассе за полгода - ООН

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. По меньшей мере 71 человек погиб в результате АТО в Донбассе за первые шесть месяцев года, говорится в докладе управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

"Согласно данным управления верховного комиссара ООН по правам человека, с 1 января по 30 июня 2017 по меньшей мере 392 мирных жителя пострадали (71 человек был убит, ранены 321)", — говорится в докладе УКГВ за июнь. По сравнению с данными за первые шесть месяцев период в 2016 года, этот показатель вырос на 61%.

Сообщается, что в июне были убиты 12 человек и 53 ранены, эти цифры на 14% ниже, чем данные за май. "Небольшое снижение может быть отнесено к перемирию на период сбора урожая. Причины ранений разнятся, однако превалируют инциденты, связанные с минами, неразорвавшимися снарядами (63 и 28 процентов случаев соответственно)", — говорится в документе.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Читайте также: Реинтеграция Донбасса. Об элементарных правах человека все забыли — Тарута

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.