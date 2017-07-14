Вице-президент Еврокомиссии обещает 50 млн евро Донбассу - спецкор

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РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Вице-президент Европейской Комиссии по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис 14 июля посетил Мариуполь.

Пресс-служба Представительства ЕС в Украине отметила, что во время визита Домбровскис ознакомится с состоянием гуманитарной помощи от ЕС, обсудит дальнейшие реформы и потребности региона. Также в Мариуполе Домбровскис посетит Центр социальных служб для внутренне перемещенных лиц, в восстановлении которого помогал ЕС.

О подробностях визита Валдиса Домбровскиса в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил специальный корреспондент из Мариуполя Тимофей Львутин.

Валдис Домбровскис уже прибыл в Мариуполь?

— Да, вице-президент по вопросам евросоциального диалога Валдис Домбровскис уже прибыл в Мариуполь. Но перед тем, как посетить центр социальных служб помощи внутренне перемещенным лицам, он побывал в поселке Талаковка, что находится под Мариуполем. В принципе, это уже считается частью Мариуполя. Причина в том, что ремонт школы тут финансировал ЮНИСЕФ. Он приехал как ревизор, проинспектировать, куда же все-таки пошли деньги. Приехал он не один, а вместе с министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне-перемещенных лиц Украины Вадимом Чернышом. Также здесь находится и глава военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский. Буквально сейчас они находятся в Мариуполе, находятся в этом центре, в частности, проводят сейчас пресс-конференцию. Самый главный месседж, который заявил вице-президент по вопросам евросоциального диалога, заключается в том, что Европа будет продолжать помогать Украине, в частности львиную долю будут выделять денег именно на те города и населенные пункты, которые находятся вблизи линии размежевания. Он сказал, что уже утвердили на саммите, что Украина получит еще 200 миллионов евро, из них 50 пойдут непосредственно на Донбасс, для восстановления его инфраструктуры.

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Были ли усилены меры безопасности в связи с приездом Валдиса Домбровскиса?

— Было довольно много странных моментов. Прежде всего, хотелось бы отметить, что я как журналист бывал на многих различных событиях, в частности которые посещал и президент Украины, и премьер-министры, но вот охраны довольно много, охрана вооруженная. Каждый журналист обязан был быть с бейджиком. Вот такой интереснейший нюанс, потому что у каждого журналиста есть свой микрофон, где написано, что это за телеканал или СМИ, но вот в данном случае это было жестким требованием, чтобы был у каждого свой бейджик.

Ранее директор Международного института демократий Сергей Таран в эфире "ГС" заявил: на фоне происходящих процессов в ЕС стараются с осторожностью говорить о том, что Украина скоро станет членом европейского сообщества.