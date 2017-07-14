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    В России возбудили еще одно дело по обстрелам Донецка

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    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты (756)

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    В СК РФ уточнили, что в результате обстрела в Петровском районе Донецка были ранены мужчина 1954 года рождения и женщина 1967 года рождения, также получили повреждения жилые дома.
    Следственный комитет РФ
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    МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Следственный комитет России открыл дело по факту очередного обстрела Донецка, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

    "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны). Как полагает следствие, украинские военнослужащие в очередной раз нарушили соглашение трехсторонней контактной группы о прекращении режима огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и отводе тяжелых вооружений", — сказала Петренко, сообщает РИА Новости.

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    По ее словам, 10 июля около 23.00 по местному времени "военные Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины обстреляли из тяжелых видов вооружения объекты гражданской инфраструктуры в Петровском районе Донецка".

    Как отметила Петренко, в результате обстрела были ранены мужчина 1954 года рождения и женщина 1967 года рождения, а также повреждены или полностью разрушены несколько жилых домов по улицам Зеленый гай и Галичская в городе Донецке.

    "Мотивом этого особо тяжкого преступления явилась политическая и идеологическая ненависть украинских силовиков, связанная с отказом населения Донбасса признать легитимность действующей власти и желанием создать собственные административно-территориальные образования", — подчеркнула Петренко.

    Ранее в штабе АТО сообщили, что минувшим вечером и ночью ополченцы усилили обстрелы позиций военных на донецком и мариупольском направлениях в Донбассе.

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