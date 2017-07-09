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    Генсек ООН: мы готовы поддержать "нормандскую четверку"

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    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш (36)

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    Как заявил Антониу Гутерреш, ООН готова делать все необходимое для того, чтобы способствовать решению кризиса, который уже продолжается длительный период времени.
    Петр Порошенко и секретарь ООН Антониу Гутерреш
    Святослав Цеголко / Twitter

    КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. ООН готова поддержать усилия "нормандской четвёрки" для решения конфликта в Донбассе. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после переговоров с президентом Украины Петром Порошенко.

    Встреча генсека ООН Антониу Гутерреша и премьера Украины Владимира Гройсмана
    УНИАН
    Встреча генсека ООН и премьера Украины

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    Гутерреш находится с официальным визитом в Киеве, он уже провел встречу с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

    "ООН отслеживает и мы готовы поддержать усилия и "нормандской четверки" и также Трехсторонней контактной группы, ОБСЕ и делать все необходимое для того, чтобы способствовать решению этого кризиса, который уже продолжается длительный период времени, и вы можете быть уверены, что для нас это остается в повестке дня", — сказал Гутерреш на брифинге по итогам встречи с Порошенко, который транслировал телеканал "112 Украина".

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