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    Генсек ООН пообещал Украине поддержку и гуманитарную помощь

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    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш (22)

    (обновлено: )17314
    Генсек ООН пообещал обеспечивать поддержание мира в Украине и призвал к полному прекращению ведения боевых действий на Донбассе: "Как генеральный секретарь ООН я имею ограниченные возможности, но то, что я могу делать, я буду делать".
    Антониу Гутерреш на встрече с премьером Украины Владимиром Гройсманом
    УНИАН

    КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш на встрече с премьером Украины Владимиром Гройсманом выразил готовность оказывать полную поддержку украинскому правительству в реализации реформ.

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    "Мы в вашем полном распоряжении. И мы готовы оказывать полную поддержку украинскому правительству во внедрении реформ", — сказал Гутерреш.

    По его словам, он внимательно следил за Международной конференцией по вопросам поддержки реформ в Украине, которая состоялась 6 июля в Лондоне.

    Он также пообещал обеспечивать поддержание мира в Украине и призвал к полному прекращению ведения боевых действий на Донбассе.

    "Как генеральный секретарь ООН я имею ограниченные возможности, но то, что я могу делать, я буду делать, для того чтобы обеспечивать поддержание мира и процветания украинского народа, его независимости, территориальной целостности", — сказал Гутерреш.

    "Мы знаем, что все еще идут бои. И мы, конечно, призываем к полному прекращению ведения боевых действий, особенно в контексте последних договоренностей. Мы будем делать все необходимое для того, чтобы поддержать различные процессы, которые сейчас происходят — поддержку переговоров в разных форматах, поддержку работы ОБСЕ. И у меня только добрые намерения, они полностью с вами", — заверил генсек ООН.

    По словам Гутерреша, в ООН чувствуют обязанность продолжать оказание гуманитарной помощи Украине.

    Напомним, в воскресенье Гутерреш пребывает с визитом в Киеве.

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