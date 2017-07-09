ООН готова помочь Украине реализовать реформы - генсек

"Мы полностью поддерживаем процесс реформ, которые внедряет правительство… Мы готовы усилить наше сотрудничество с украинским правительством и оказывать помощь реформам, мы готовы поддержать украинское правительство в тех реформах, которые направлены на развитие благосостояния украинского народа", — сказал Гутерреш на брифинге по итогам встречи с Порошенко, который транслировал телеканал "112 Украина".

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Он также отметил, что в ООН заинтересованы в развитии украинского государства.