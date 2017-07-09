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    ООН готова помочь Украине реализовать реформы - генсек

    Тема:

    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш (39)

    (обновлено: )2601
    ООН готова помочь Украине в реализации реформ в стране. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, который находится с официальным визитом в Киеве, где он встретился с премьер-министром Владимиром Гройсманом и президентом Петром Порошенко.
    Канал "112 Украина" в Youtube

    "Мы полностью поддерживаем процесс реформ, которые внедряет правительство… Мы готовы усилить наше сотрудничество с украинским правительством и оказывать помощь реформам, мы готовы поддержать украинское правительство в тех реформах, которые направлены на развитие благосостояния украинского народа", — сказал Гутерреш на брифинге по итогам встречи с Порошенко, который транслировал телеканал "112 Украина".

    Смотрите также: Брифинг по итогам встречи Порошенко и Тиллерсона

    Он также отметил, что в ООН заинтересованы в развитии украинского государства.

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