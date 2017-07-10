Генсек ООН извинился за недостаточную помощь украинским переселенцам

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Международное сообщество недостаточно поддерживает Украину в вопросе помощи переселенцам. Об этом заявил во время визита в Киев генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, передает "5 канал".

"Я могу только извиниться за то, что мы, возможно, не сделали достаточно. Может, нет соответствующего уровня солидарности на международном уровне, касающегося обеспечения финансовых потребностей Украины, которая сталкивается с такими вызовами. Но это является ещe одной причиной подчеркнуть нeобходимость обeспeчeния мира и процветания украинцев", — сказал Гутерреш.

Как сообщил вещатель, до этого Гутерреш 10 лет работал Верховным комиссаром ООН по делам беженцев, и о проблемах, с которыми сталкиваются перемещенные лица, знает не понаслышке.

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Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.