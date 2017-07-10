наверх
10.07.201712:18
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Генсек ООН извинился за недостаточную помощь украинским переселенцам

    Тема:

    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш (58)

    (обновлено: )55
    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что на международном уровне нет соответствующего уровня солидарности, касающегося обеспечения финансовых потребностей Украины.
    Антониу Гутерреш на встрече с премьером Украины Владимиром Гройсманом
    УНИАН

    КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Международное сообщество недостаточно поддерживает Украину в вопросе помощи переселенцам. Об этом заявил во время визита в Киев генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, передает "5 канал".

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Саммит G20. По Донбассу можно ждать серьезных решений - Рудяков

    "Я могу только извиниться за то, что мы, возможно, не сделали достаточно. Может, нет соответствующего уровня солидарности на международном уровне, касающегося обеспечения финансовых потребностей Украины, которая сталкивается с такими вызовами. Но это является ещe одной причиной подчеркнуть нeобходимость обeспeчeния мира и процветания украинцев", — сказал Гутерреш.

    Как сообщил вещатель, до этого Гутерреш 10 лет работал Верховным комиссаром ООН по делам беженцев, и о проблемах, с которыми сталкиваются перемещенные лица, знает не понаслышке.

    Читайте также: Встреча Путина и Трампа. Диалог начался — дипломат

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Турчинов: АТО исчерпало себя. Что взамен?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    Трагедия в Киеве: взрыв в жилом доме
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    "Позитивная химия": первая встреча Путина и Трампа
    Акции протеста в Гамбурге
    Протестный Гамбург: итоги саммита G20