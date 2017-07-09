Генсек ООН в гостях у Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш во время переговоров уделили особое внимание ситуации в Донецкой и Луганской областях. Также стороны обсудили возможность усиления привлечения Организации по урегулированию ситуации.

"Состоялся откровенный обмен мнениями относительно возможных путей усиления привлечения Организации по урегулированию ситуации на Донбассе, особенно в гуманитарном измерении", — сообщил глава государства во время встречи с журналистами по итогам встречи с генсеком ООН.

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Президент поблагодарил генерального секретаря за то решительное внимание, которое уделяет он лично и в должности генерального секретаря, и на предыдущей должности, этому вопросу. "Он очень хорошо осведомлен, оказывал и оказывает нам решительную поддержку в гуманитарном измерении в реализации соответствующих проектов технической помощи", — констатировал Петр Порошенко.

По словам президента, благодаря ООН более 2 млн 600 тыс украинцев получают или получали помощь через программы ООН.

В свою очередь, генеральный секретарь ООН выразил свою солидарность украинцам, страдающим в результате событий последних трех лет. "Украинцы имеют право жить в мире и процветании. Их право на независимость, суверенитет и территориальную целостность должно полностью соблюдаться", — отметил Антонио Гутерриш.

Генеральный секретарь ООН особо подчеркнул необходимость соблюдения режима полного прекращения огня. Он выразил полную поддержку работы Нормандского формата и ОБСЕ для ускорения мирного урегулирования ситуации в Донбассе.

"Ситуация в Украине постоянно находится на повестке дня ООН. О ней никто не забыл", — подчеркнул глава ООН и отметил, что он будет делать все возможное для обеспечения мира в Украине.

Антониу Гуттереш отметил, что ООН и в дальнейшем будет продолжать свою деятельность по гуманитарной помощи пострадавшим в Донбассе.