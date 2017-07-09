Парубий: Россия должна лишиться права вето в "украинских вопросах" в ООН

Скриншот с сайта "112 Украина"

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Спикер парламента Андрей Парубий выступает за лишение делегации России в Совбезе ООН права вето в вопросах, касающихся Украины. Об этом он сказал на встрече с генсеком Организации Антонио Гутеррешем, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

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"Украина крайне нуждается в сильной и действенной ООН. Я убежден, что РФ должна быть лишена права вето по вопросам, которые касаются Украины", — сказал глава парламента.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш находится с официальным визитом в Киеве, он уже провел встречу с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и президентом Украины Петром Порошенко.