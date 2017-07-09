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    Политика

    Парубий: Россия должна лишиться права вето в "украинских вопросах" в ООН

    Тема:

    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш (41)

    (обновлено: )263014
    Как заявил спикер парламента Андрей Парубий на встрече с генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем, "Украина крайне нуждается в сильной и действенной ООН".
    Андрей Парубий на встрече с генсеком ООН Антонио Гутеррешем
    Скриншот с сайта "112 Украина"

    КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Спикер парламента Андрей Парубий выступает за лишение делегации России в Совбезе ООН права вето в вопросах, касающихся Украины. Об этом он сказал на встрече с генсеком Организации Антонио Гутеррешем, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

    Брифинг Порошенко и генерального секретаря ООН Гутерреша по итогам встречи
    Канал "112 Украина" в Youtube
    ООН готова помочь Украине реализовать реформы - генсек

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    "Украина крайне нуждается в сильной и действенной ООН. Я убежден, что РФ должна быть лишена права вето по вопросам, которые касаются Украины", — сказал глава парламента.

    Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш находится с официальным визитом в Киеве, он уже провел встречу с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и президентом Украины Петром Порошенко.

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